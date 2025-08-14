Elektrická Škoda Octavia odhaluje tvary. Ve formě studie Vision O se představí již 8. září

Do měsíce nám Škoda představí vizi svých nadcházejících kombíků. V budoucnosti značky mají mít totiž nadále zaručené místo.
Škoda po dřívějším odhalení siluety dále pokračuje v kampani upoutávek na nový koncept Vision O, který bude vizí chystaného elektrického kombi značky, a nejspíše tedy i nové „octavie na baterky“. Další zatemněný pohled na koncept již přibližuje tvary novinky, načež kompletního odhalení se dočkáme už zanedlouho. Vision O bude totiž středobodem stánku Škody na letošním autosalonu IAA Mnichov 2025 (9.–14. září).
U nadcházejícího elektromobilu zmiňuje automobilka výrazné zaměření na aerodynamickou efektivitu. Nízký profil vozu tedy zůstává věrný stylu tradičních kombíků, vcelku krátký zadní převis karoserie a zkosená střešní linie nicméně naznačují přechod spíše k tvarům fastbacků – odhalenou siluetou tak koncept může připomenout tvary zvětšeného Rapidu Spaceback.
Kombi bude u Škody představovat evoluci současného designového jazyka Modern Solid. Očekávat máme úzká zadní světla ve tvaru písmene „T“, dělený střešní spoiler nebo obecně „čisté linie zdůrazňující jednoduchost“. Exteriérový design se měl také inspirovat v minulosti u oblíbených praktických modelů jako třeba Yeti nebo Roomster, účelným vzhledem má ovšem hodně vzpomenout na první a druhou generaci Octavie.
Techniku budoucího sériového modelu Škoda udržuje v tajnosti. Je však možné, že model nevyužije platformu MEB, tak jako například aktuální modely Enyaq a Elroq nebo tvarově podobnější Volkswagen ID.7. Spekuluje se o nasazení nejmodernější platformy SSP, kterou v budoucnu využije i připravovaný elektrický Volkswagen Golf. Ještě než produkční výsledek konceptu Vision O dorazí na trh, uvede Škoda mimochodem také svůj cenově nejdostupnější elektrický crossover Epiq.
Na autosalonu v Mnichově se Škoda Vision O představí už předem 8. září. Samotnou premiéru bude automobilka veřejně streamovat on-line prostřednictvím svého kanálu na YouTube.
