Elektrická motorka Davinci DC100 je jako ze hry Cyberpunk 2077. Má obří sílu a umí jezdit sama

Na baterie se učí jezdit také vyznavači jedné stopy. Stylová novinka nabídne solidní dojezd i rychlost.

Tradiční přehlídka spotřební elektroniky v Las Vegas uvítá zajímavý elektrický motocykl od čínského výrobce Davinci. Model s označením DC100 má jednodílný hliníkový rám, obalený hranatou kompozitovou kapotáží. Jeho tvůrci jej označují za „robota na dvou kolech,“ údajně obsahuje přes tisíc mikročipů a více než dvě stovky senzorů. Jeho výpočetní kapacita umožňuje přesné sledování aktuální pozice i stavu okolí, situace na vozovce a samozřejmě i teploty elektromotoru a baterie.

A nejen to. Díky plánovaným aktualizacím bude motorka umět sama balancovat na dvou kolech a jezdit tak úplně sama. Budete si ji proto moci zavolat z parkovacího místa a opět ji do něj odeslat, úplně jako v počítačové hře Cyberpunk 2077. Dále má umět funkci sledování jiného motorkáře, jedoucího vpředu.

Akumulátor má kapacitu 17,7 kWh a měl by umožňovat ujetí až 400 km na jedno nabití dle metodiky NEDC. To by mělo v přepočtu na WLTP být zhruba 315 kilometrů. DC100 se dá nabíjet stejnosměrným proudem, na plnou kapacitu se dostane za půl hodiny. Elektromotor má výkon 100 kW (136 k) a točivý moment 850 N.m.

Zrychlení na 100 km/h zabere tři sekundy a nějaké drobné, maximální rychlost činí 200 km/h. Palubní ukazatele nahrazuje chytrý telefon s aplikací. Cena zatím není definitivně stanovena, výrobce ji odhaduje na 27.500 dolarů, což je v přepočtu zhruba 630 tisíc korun.