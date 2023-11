Elektrická Mazda MX-5 teď ještě není možná. Současné ND se bude držet dlouho, čekejte limitované edice

MX-5 je pro Mazdu tradiční model s pevně stanoveným charakterem. Lehkým sportovním vozem pro řidiče zůstane i v elektrické verzi, jenže to bude ještě pár let trvat. Ale nebojte, ani se současnou generací se během čekání nudit nebudete.

Současná generace Mazdy MX-5 je tu s námi od roku 2014 a aspiruje na historicky nejdéle žijící „Miatu“ v celé linii. Pro následující rok prošla modernizací, která přinesla pozměněný tvar LED světlometů, modernější multimediální zařízení, sportovní diferenciál s omezenou svorností a navýšený výkon pro vstupní verzi o objemu 1.5 litru.

Pravidelná vylepšení jí pomáhají zůstat v kondici a zdá se, že tu s námi ještě dlouho zůstane. Shigeki Saito, který stojí za vývojem MX-5 říká, že současné ND se má ještě kam posouvat a jeho potenciál automobilka využije pro připravované speciální edice. Ty měly v minulosti i regionální charakter.

Vzpomeňme na výroční série 30th Anniversary z roku 2019 a 100th Anniversary vydanou v roce 2020 k oslavě kulatin značky. Pak tu máme linii Sport Recaro z roku 2015 a R-Sport z roku 2020 pro Britský trh. Také Francie se dostala na specifický model Eunos Edition. Příští rok se pravděpodobně dočkáme série připomínající 10 let generace ND.

Důvodem udržení současného ND co nejdéle je, že nástupce bude pravděpodobně elektrický, ale Mazda není ochotna dělat kompromisy v jeho charakteru. Je rozhodnutá udržet hmotnost kolem jedné tuny, což se současnými bateriemi není možné. Při současném vývoji odhaduje vyvinutí akceptovatelných akumulátorů kolem roku 2028.

Jak Shigeki Saito prozradil redakci CarsGuide, že limitované edice mají být lákavé a vzrušující. Bylo by krásné se dočkat něčeho více než jen nezvyklého laku, výrazného prošívání a decentního zvýšení výkonu. Je ale otázkou, jestli se Mazda pustí do radikálnějších kreací na bázi konceptů Spyder nebo dokonce okruhově laděný Speedster představených v roce 2015. Podobný vůz už přivedl na svět úpravce Xenex Motorsports. Další takovou kreaci, kterou bylo možné si koupit, postavila dílna Gorgona Cars. Ta projekt založila na generaci NA, ale techniku použila z moderní ND.