Elektrická Mazda MX-30 má kompletní české ceny. Nakonec nejsou tak vysoké

899.990 Kč – taková byla cena nové Mazdy MX-30 koncem loňského roku, kdy se světu ukázala poprvé. České zastoupení Mazdy okamžitě spustilo systém rezervací a za poplatek 26.000 Kč jste si mohli zamluvit vůz v akční verzi First Edition. Složení částky bylo nezávazné – pokud jste si totiž své rozhodnutí zakoupit nový elektrický crossover v mezičase rozmysleli, peníze jste dostali zpět. Až do teď jsme znali cenu pouze verze First Edition, nyní ale máme k dispozici kompletní ceník pro český trh, který nabízí i cenově dostupnější alternativy.

Nová nejnižší cena Mazdy MX-30 činí 854.900 Kč. Dostanete za ni vůz ve výbavě GT, která zahrnuje třeba litá 18palcová kola, LED světlomety a zadní svítilny, infotainment s 8,8palcovým středovým displejem, 7palcový digitální přístrojový štít, head-up displej, rádio s DAB, bluetooth a Apple CarPlay i Android Auto konektivitou, parkovací senzory vpředu i vzadu či plejádu asistentů včetně rozpoznávání dopravních značek a hlídání jízdních pruhů. Bez příplatku je pouze bílý lak karoserie Arctic, za další odstíny (včetně třítónového lakování) se platí od 13.900 do 51.900 Kč.

O 20.000 Kč dráž (874.900 Kč) vychází verze GT Plus. Navíc dostanete ostřikovače světlometů, vyhřívaná a elektricky sklopná vnější zpětná zrcátka, vnitřní zpětné zrcátko s automatickou clonou, vyhřívaná přední sedadla i volant, zadní loketní opěrku, bezklíčové odemykání či odmrazování stíračů.

V české nabídce i nadále zůstává akční verze First Edition, navíc za stále stejnou cenu 899.990 Kč. Její výbava zahrnuje třeba adaptivní LED světlomety, zatmavená zadní boční skla, bezrámečkové vnitřní zpětné zrcátko, čalounění sedadel kombinující látku a koženku, korkový dekor středového panelu či sedadlo řidiče s pamětí.

Vedle trojice pevně daných linií jsou v nabídce i pakety Luxury Modern, Luxury Vintage a Premium. První dva zmíněné vycházejí z verze First Edition, liší se však provedením čalounění sedadel a prošíváním loketních opěrek. Paket Premium je zaměřený na elektroniku. Zahrnuje audio Bose s 12 reproduktory, 360°kamerový systém, kameru sledující pozornost řidiče či systém pro průjezd křižovatkou a pro jízdu v silném provozu.