Elektrická Honda e Type R může dostat zelenou! Vykreslili jsme její podobu

S nástupem elektromobilů vyvstává i otázka, co se všemi těmi lidmi, kteří se na každé okresní silnici potřebují kroutit jako nudle v bandasce s něčím nadupaným a krajně nebezpečným. Samozřejmě, že i tuto skupinku lidí budou muset automobilky i nadále uspokojovat, nehledě na to, jaký druh šťávy přenáší koně na kola.

Takahiro Shinya, asistent vedoucího projektu Honda e, byl při novinářské prezentaci vozu vyzpovídán magazínem Top Gear. Brity mimo jiné zajímalo, zdali se chystá ostřejší verze tohoto roztomilého elektromobilu. Jeho odpověď byla velice překvapivá: „Tahle nová platforma, motor a pneumatiky dokážou zvládnout mnohem víc. Teď vám ale můžu říct jenom to, že Type R milujeme, je to pro nás opravdu silná značka a jako inženýři chceme udělat Type R verzi od každého modelu, ale vše odvíjí od toho, co chtějí naši zákazníci“.

Královna okresních silnic dostala tužší tlumiče a lepší brzdy. Získá svůj rekord zpět?

Honda e je tedy připravena na mnohem větší nálož výkonu. Všechno ale závisí na poptávce, což je logické. Honda nebude vyvíjet auto, které se nebude prodávat. Pokud na to ale opravdu dojde, mohlo by to být velmi zajímavé. Standardní Honda e už má totiž v základu třeba nezávislé zavěšení kol a poháněnou pouze zadní nápravu.

Shinya následně dodal: „V následujících letech nejspíš uvidíte něco víc, ne zrovna Type R, ale něco.“ Opravdu ostrá verze tedy bude až na základě poptávky. „Něco“ se ale v dílnách Hondy už kuje. Stáli byste o elektrický hot-hatch? My rozhodně, proto jsme se pokusili vykreslit možnou podobu. Vůz najdete v galerii!