Elektrická budoucnost Toyoty je už jasně nalinkovaná. A nevypadá vůbec špatně

Automobilka, která dlouho věřila v hybridní pohony, v současné době přesměrovává značné prostředky do vývoje baterií pro elektromobily a představuje plán jejich vývoje, který chce v dalších letech následovat. Už v roce 2026 bychom mohli být svědky prvních výraznějších inovací, kdy Toyota plánuje optimalizovat současné li-ionové baterie s tekutým elektrolytem. A to je teprve začátek!

Automobilka v rámci tiskové zprávy odhalila přehlednou a vševypovídající tabulku, která nastiňuje posloupnost nadcházejících baterií pro elektromobily a jejich základní vlastnosti. Časová linie začíná v současnosti. Pro porovnání zde máme znázorněnou lithium-iontovou baterii modelu bZ4X, jejíž dojezd je stanoven na 500 kilometrů dle metodiky WLTP a čas nabití z 10 na 80 % přibližně na 30 minut.

Přímý nástupce těchto akumulátorů nese prozatimní označení „Performance“ a disponuje totožnou technologií, avšak její specifikace byly dotaženy o pořádný kus dál. Na jedno nabití zvládnou elektromobily „nové generace“ až 800 kilometrů a nabíjení ve zmiňovaném rozsahu zabere asi o 10 minut méně. Toyota zároveň slibuje, že náklady na výrobu těchto baterií klesnou zhruba o 20 % oproti předchůdci. Nutno říct, že slibný dojezd nezajistí pouze optimalizovaná technologie, ale rovněž vylepšená aerodynamika a předpokládaná nižší hmotnost chystaných elektromobilů.

V rozmezí let 2026 a 2027 přijde na trh baterie, jejíž hlavním účelem bude popularizace pohonu, z čehož vychází také její název. Bipolární lithium-železo-fosfátový akumulátor vyniká zejména nízkými náklady na výrobu, které oproti současné generaci klesnou přibližně o 40 %. Přesto slibovaný dojezd přesahuje 600 kilometrů na jedno nabití a rychlost nabíjení zůstává stejná jako u dnešních akumulátorů - tedy zhruba 30 minut z 10 na 80 %.

Z časového úseku „nadcházející generace“ se dostáváme do období „další evoluce“, které otevírá „High-Performance“ akumulátor s lithium-iontovým základem. Mělo by se jednat o poslední baterii s tekutým elektrolytem, přičemž dojezd na jedno nabití by měl i tak přesáhnout 1000 kilometrů, zatímco na 80 % se dostanete během 20minutového nabíjení. Předpokládané náklady jsou o 10 % nižší než tomu je u „Performance“ baterie.

Nejzazší položky v odhalené tabulce zahrnuje dvojice baterií s názvy „Solid-State 1“ a „Solid-State 2“, které odkazují na využití pevného elektrolytu. Tento nový druh akumulátoru slibuje vesměs samé výhody - vyšší energetickou hustotu, nižší hmotnost, rychlejší nabíjení a v konečném důsledku by měl být rovněž levnější na výrobu. Ačkoliv Toyota o těchto bateriích nabídla prozatím pramálo konkrétních informací, produkce verze „Solid-State 1“ s dojezdem přes 1000 kilometrů a extrémně rychlým nabíjením je naplánována v rozmezí 2027 a 2028.