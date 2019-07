Ecurie Ecosse LM69 je duchovním potomkem vzácného Jaguaru XJ13. Vznikne 25 kusů

Podobných scénářů je ve světě motorsportu hned několik. Jaguar XJ13 z poloviny 60. let měl být závodním prototypem s motorem V12, jehož nasazení se zamýšlelo v legendárním závodě 24 hodin Le Mans. Co čert nechtěl, před kompletním dokončením se změnila pravidla série, XJ13 se nakonec žádného závodu nezúčastnilo, projekt byl automobilkou přerušen a jediný vyrobený kus vozu nakonec havaroval při natáčení propagačního filmu Jaguaru.

Specialisté britské automobilky sice později nabouraný prototyp zachránili a renovovali do částečně původní specifikace, potenciál XJ13 však doteď zůstal nenaplněn. To se ale nyní snaží určitým směrem změnit starý známý, ale nadále fungující, skotský závodní tým Ecurie Ecosse, jehož modrobílé Jaguary C-Type a D-Type jsou asi nejznámější z období Le Mans v 50. letech.

Ecurie Ecosse se tedy rozhodl restartovat ducha XJ13 a vytvořit jeho „staronovou“ uzavřenou variantu, která má představovat způsob, jakým by skotský tým zpátky v 60. letech základ XJ13 s uprostřed uloženým motorem využil ke své cestě za slávou. Už se tedy nejedná o pravý Jaguar, ale retro závoďák pojmenovaný Ecurie Ecosse LM69.

Jelikož se tým rozhodl ctít konec 60. let, auto má být postaveno dle tehdejších technických pravidel sezóny 1969. Kromě uzavřené karoserie však lze vidět změny oproti originálnímu XJ13 třeba na přídi s jinak tvarovanými světlomety či křidélky na bocích, dlouhá záď je opatřena pevným křídlem mezi blatníky a došlo i na širší kola a pneumatiky.

Stejně jako původní inspirace, také LM69 používá uprostřed uložený dvanáctiválec, který je viditelný pod průhledným krytem motoru. Ecurie Ecosse zatím nezveřejnilo výkonnostní hodnoty jejich počinu, zájemcům ale nabídne buď pětilitrový objem jako u originálu, nebo silnější převrtaný motor na 7,3 litru.

Jelikož je řeč o zájemcích v množném čísle, nového LM69 má vzniknout limitovaná série 25 kusů. A přestože je úžasně vypadající staromódní závoďák určený především na okruh, na britských silnicích je ho dokonce možné přihlásit do provozu. No nekupte to, i když cenovku této specialitky dosud ještě neznáme.