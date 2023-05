eBay obnovuje program certifikovaných dílů pro motorová vozidla. Ušetřit lze až 70 % ceny nové součástky

Dodávky náhradních dílů pro motorová vozidla se po covidové pandemii stále nedaří plnohodnotně obnovit. Řešením jsou odborně repasované komponenty přinášející mnohem více, než jen nižší cenu.

Trh s použitými komponenty do motorových vozidel zažívá v posledních měsících mimořádný nárůst zájmu. Důvodů je několik. Ze strany servisů jde o alternativní řešení dlouhodobého nedostatku nových součástek kvůli porušeným dodavatelským řetězcům, které se po kovidové pandemii nepodařilo obnovit v plné míře. Z tohoto hlediska často servisy klientům přímo doporučují použít díl po prověřené revizi namísto nového. Druhá motivační síla přichází ze strany zákazníků, jelikož zaplatí jen 30 % oproti ceně nového komponentu. Jen za loňský rok eBay vyčíslil úsporu řidičů v přepočtu na 2,637 mld. korun.

V reakci na tento trend obnovuje online prodejní portál eBay sekci certifikovaných náhradních dílů „Certified Recycled“, z nichž budou profitovat právě značkové servisy. K této iniciativě se přidaly také pojišťovny, které použití odborně repasovaných dílů zakotvují do pojistných smluv právě proto, aby se vyhnuly zdlouhavé opravě. To se ovšem týká pouze součástek nesouvisejících s bezpečnostními prvky a zároveň nesmí být použity z vozu staršího roku výroby, než je opravován. Kromě časové a finanční úspory přináší sekundární užití dílů značné snížení ekologické zátěže. V roce 2022 se prý touto cestou podařilo ušetřit 3000 tun odpadu a 16.000 tun CO 2 .

Program Certified Recycled zahrnuje 81 prodejců certifikovaných asociací Vehicle Recycler's Association. Tím se garantuje dodržování standardů kvality, přesné postupy kontroly a testování repasovaných komponentů, aby byly plnohodnotnou náhradou nového dílu. Na karosářské prvky je poskytována roční záruka a tři měsíce na mechanické součástky. Pokud víte, že vás čeká větší oprava, je dobré se předzásobit. Se zdražováním nových dílů se každý rok zvedá cena i těch použitých, a to cca o 10 %.