DVOJTEST Peugeot e-308 a Opel Astra Electric: Raději bagetu, nebo wurst?

Aktuální generace Peugeotu 308 i Opelu Astra jsou na trhu tři roky. I když sdílejí techniku na platformě EMP2, na silnici si je těžko spletete. Francouz nabídne líbivou příď s úzkými světly, doplněnými vertikálními světelnými pásy v čelní masce, Němec pak nasadil tvář s poněkud technokratickým motivem Vizor. Na zádi Peugeotu se u zadních světel podobně jako u předních vyjímá motiv lvích drápů, Opel vsadil na jednoduché rovné linie zadního osvětlení.

Zcela subjektivně to oběma vozům sluší – a jak se můžete podívat v galerii, od provedení se spalovacími motory se liší jen v drobných detailech. Nabíjecí zdířky čistě elektrických verzí se nachází vzadu na boku, pro zajímavost plug-in hybridní verze má „klapky“ v obou zadních blatnících. Proporce obou vozů jsou velmi podobné, ale vizuálně se je oběma značkám podařilo dostatečně odlišit. Uvnitř je ale příbuzenství patrnější, i když v mnoha důležitých ohledech jsou rozdíly stále velmi markantní.

Interiér: Moderna vs. konzerva

Aniž byste zkoumali detaily, sedněte do Peugeotu, pak do Opelu – a máte jasno. Pozice za volantem je jiná. Zatímco v 308 sedíte stejně jako u jiných vozů značky s malým volantem „v klíně“ a na přístrojový štít koukáte přes něj, v Astře je rozložení i poloha za volantem konvenční. Stejně jako u většiny ostatních Peugeotů vám to buď sedne nebo ne, záleží na stavbě těla řidiče a jeho proporcích. Mě osobně s výškou 175 centimetrů, normálně dlouhýma rukama a kratšíma nohama podobné sezení nevadí, ale znám lidi, kteří jej nesnesou. U obou vozů je nastavení sedadla a volantu možné v dostatečném rozsahu, ale v Opelu najde správnou polohu úplně každý.

Pojďme na další rozdíly – Peugeot má svůj digitální přístrojový štít uložený v kapličce, která se nachází celkem vysoko v palubní desce (aby na něj bylo vidět přes volant), obrazovka infozábavního systému je pak položena níže. Opel pak nabízí jednodílný zakřivený panel, v němž jsou v jedné výškové úrovni uloženy displeje přístrojového štítu i infotainmentu. Za jízdy tak máte vše vedle sebe a nemusíte tak sklánět zrak, což je možná pohodlnější.

Obě auta zcela jinak přistupují k ovládacím prvkům. Francouzi nasadili lištu i-Toggles, což je vlastně malý dotykový displej pod hlavní obrazovkou infozábavního systému. Vypadá to hi-tech, šik, elegatně a hodnotně. Můžete si sem poskládat zkratky k oblíbeným funkcím, které jsou díky své velikosti snadno dostupné a hned po ruce. Mini-obrazovka se sice poměrně rychle upatlá (hodil by se čistič v podobném duchu, jako mají nejnovější Škodovky), ale obecně jde o originální řešení.

V německém vozu najdeme klasická tlačítka, doplněná ploškami pro aktivaci výhřevu sedadel, skla a volantu. A zatímco oba modely mají hezky velký kulatý čudlík regulace hlasitosti, klimatizace se ovládá u každého zcela jinak. U 308 nastavujete teplotu přes displej, Astra má normální přepínače – v tomto ohledu je Opel výrazně uživatelsky vstřícnější, zatím mi ještě nikdo rozumně nevysvětlil, proč bych měl kvůli změně teploty udělat mezikroky ve formě vyvolání menu na obrazovku, kde se pak musím strefit do piktogramů.

Palubní systémy obou vozů jsou až na barvičky a podobu konkrétního modelu u ukazatele toku energie vlastně stejné – různé prvky obsluhujete skrze hezky velké dlaždice, oba mají velmi příjemné rozlišení, u obou zaznamenáte pomalejší start, než je můžete plnohodnotně používat. U přístrojových štítů je rozdíl velký, Peugeot nabídne elegantní minimalismus, Opel konzervativnější přehlednost. U obou si můžete vcelku snadno nastavit, co potřebujete vidět. Skoro to samé se dá říci i o volantech – malý dvouramenný šišatý v 308, větší tříramenný kulatý v Astře. U prvního jmenovaného je když se nesoustředíte občas problém rychle poznat, zda je v normální poloze, nebo otočený o 180 stupňů. Na obou ale najdete normální tlačítka a kolébkové voliče, s jejichž obsluhou není sebemenší problém.

Pátrání po podobnostech pokračuje na středovém tunelu – v obou vozech najdeme identické voliče jízdních režimů, Peugeot zde má i startovací tlačítko. U Opelu si můžete věci v odkládacích schránkách schovat pod dvěma roletkami, v 308 pod jednou – vždy se zde najde místo na telefon, peněženku, drobnosti, s tím není žádný problém. Francouzský vůz v této vrcholné výbavě GT nabídne hezky tvarované bočnice sedadel, které v zatáčkách podrží, čistě subjektivně jsou ale v oblasti sedáku o chlup užší, než v Opelu, což může být výhoda i nevýhoda dle typu postavy. Obecně pak palubní deska 308 působí luxusněji a propracovaněji, u Astry budí dojem přehlednosti. Výtka k německému vozu se ale najde – ovládání směru foukání na výdechu klimatizace u řidiče má oddělená šoupátka pro horizontální a vertikální nastavení – jedno vespod a druhé po straně. Zbytečně složité.

Pojďme dozadu, sem se v obou případech vejdou normální dospělí s dostatkem místa pro nohy i hlavy. Opěradla jsou dělená v poměru 60:40, mimochodem kombíkové verze mají automaticky 40:20:40, ale hatchbacky zase mají průvlak pro přepravu delších předmětů. Po sklopení sice nevznikne úplná rovina, ale díky velkému vstupnímu otvoru do kufru sem nacpete i větší náklad. Pod podlahou obou modelů pak najdete schránku z tvarovaného polystyrenu. Zavazadelníky mají objem 361 (Peugeot) a 352 (Opel) litrů.