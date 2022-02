Dvojice významných umělců navrhla Phantom pro singapurského klienta. Předlohou byla národní květina

Zakázkové středisko Rolls-Royce má v poslední domě napilno. Aktuálně dokončilo další projekt trvající dva roky. Spolupracovali na něm významní umělci. Práce zabraly dva roky.

Rolls-Royce již testuje nový modelový ročník Phantomu, ale to neznamená, že by současný patřil do starého železa. Naopak se stále drží na výslunní, což dokazuje oddělení zakázkové výroby v Goodwoodu. Jejich nejnovějším počinem je úchvatný Phantom Orchid navržený pro singapurského klienta ve spolupráci s umělkyní Helen Amy Murray a Yohanem Benchetritem.

Dle názvu není těžké uhodnout, že celý vůz doprovází motiv kontrastních a barevných orchidejí, které dle automobilky vyjadřují odolnost, krásu a sílu. Zároveň jde o singapurskou národní květinu zvanou „Vanda 'Miss Joaquim“. Vývoj jediného vyrobeného Phantomu Orchid trval dva roky. Sama Helen Amy Murray nad výtvorem se šestičlenným týmem strávila 200 hodin.

Helen se při tvorbě nechala inspirovat několika druhy orchidejí včetně toho ze Singapuru. Hlavní podstatou, jak od sebe jednotlivé druhy odlišit, byla správná barevná kombinace a přesný odstín. Helen již dříve pracovala s motivem orchidejí pro galerii, ale v případě Phantomu Orchid musela zachytit přesné živé odstíny, což si vyžádalo nové postupy včetně digitálního tisku.

Její grafický návrh byl nanesen na hedvábný krepový satén, který sloužil jako podklad pro následné ruční vyřezání částí květin. Postupné pokládání vrstev vyústilo v nádherný plastický efekt. Celé dílo si můžeme prohlédnout na palubní desce.

Orchideje však nenalezneme pouze tam, doprovázejí doslova celý vůz. Jejich motiv, tentokrát navržený Yohanem Benchetritem, zdobí výklopné zadní stolky z klavírní černé dýhy doplněné leštěnými rámečky. V barevném provedení dále tvoří elegantní osvětlení nástupní lišty dveří. Zbytek interiéru je pokryt světlým čalouněním Grace White, Havan a Smoke Grey s prošíváním Dark Olive.

Základem projektu je prodloužený Phantom stejně jako v případě Hermes x Rolls-Royce Phantom Oribe z loňského roku. Karoserie vozu je zvenčí chráněna lehkým odstínem arktické bílé s fialovým nádechem. Přidáním skleněných částic bylo dosaženo perleťového efektu.