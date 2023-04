Dvě stará Porsche Cayenne dojela na konec světa. Koukněte na jejich cestu po divoké Patagonii

Magazín Curves podnikl úžasnou cestu s první generací stuttgartského SUV. 3500 kilometrů dlouhou expedici zvládla se ctí.

Jižní Amerika, dvě Porsche Cayenne z let 2009 a 2010, trasa z Chile do Argentiny – parádní plán, který nedávno absolvovaly posádky dobrodruhů. Vozidla dostala příslušenství od Porsche Classic, například střešní nosiče a stany, terénní pneumatiky, kryty podvozku nebo nosič rezervního kola, další doplňky dodalo Porsche Tequipment. Plánem bylo dojet do nejjižnějšího města amerického kontinentu, ale výprava začala jízdou z Chilského Puerto Montt na východ do argentinského Bariloche podél jezer a také vodopádů Petrohue se zastávkou na více než 2500 metrů vysoké sopce Osorno.

Oba Cayenny s nájezdem přes 130.000 kilometrů s přehledem zvládly národní parky Puyehue, Nahuel Huapi a Perito Moreno, poté se po návratu zpět do Puerto Montt vydaly po národní silnici číslo 7 do La Areny, dále trajektem přes ústí řeky Reloncavi a pak na jih. Následovalo město Chaitén, zasažené v roce 2008 erupcí sopky a průjezd pod vulkánem Corcovado až k smaragdově zelenému jezeru Yelcho. Stejnojmennou řeku německá SUV přejela po chatrném mostě, aby mohla pokračovat po štěrku k fjordu Piti-Palena, kde je možné pozorovat delfíny a velryby, zajezdit si na raftu nebo pojíst polévku z mořských plodů a rybí speciality.

Expedice pokračovala po silnici číslo 7, známé také jako Carretera Australis a směrem k Ohňové zemi. Po kamení a skrze hustou vegetaci se dvě stará Porsche posouvala vpřed, pak se proplétala přes Andy, udělala si odbočku k zálivu Tortel a uháněla argentinskými pampami měsíční krajinou vstříc svému cíli. Po cestě došlo na zastávku ve výrobním závodu Haru Oni, kde vznikají syntetická paliva. Nakonec úspěšně dorazila do nejjižnějšího města amerických kontinentů, kde je přivítala cedule „Ushuaia, konec světa.“ Střípky z jejich výpravy si můžete prohlédnout na krásném videu.