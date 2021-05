Dvě Lamborghini Urus vyrazila objevit Japonsko. Vznikl tento krásný roadtrip

Lamborghini Urus je dlouhodobě nejprodávanějším modelem italské automobilky. I čtyři roky po premiéře tak nekončí s propagačními jízdami v různých koutech světa. Naposledy to bylo Rusko a nyní přišlo na řadu Japonsko. Automobilka uspořádala projekt Unlock Any Road Japan, což byl roadtrip dlouhý 6500 kilometrů.

Lamborghini dotáhlo závodní Huracán do extrému. Celé auto si kupovat nemusíte

Cesta čítala 17 etap, startovalo se 26. dubna z prefektury Fukuoka a cíl byl 23. května v Tokiu. Expedice se zúčastnily dva kousky modelu Urus a po cestě měly příležitost vidět ty nejkrásnější scenérie Japonska včetně mostu Great Seto, Pacific Long Beach (neplést si s ulicí Long Beach v Kalifornii) a úchvatný květinový park Urashima.

Sladkovodní jezero Biwa, vesnice Shirakawa-go, cesta bambusovým lesem Nishinooka, off-roadová pasáž Nara Trail i řeka Yoshino. To všechno dvojice prvních SUV automobilky navštívila. Na výsledek z této úžasné cesty se můžete podívat v galerii. Jen škoda, že Lamborghini nezveřejnilo třeba spotřebu. Určitě by to bylo zajímavé.

Volkswagen dostal štědrou nabídku. Prodá Lamborghini za téměř 200 miliard?

Jen připomínáme, že Lamborghini Urus pohání dvakrát přeplňovaný osmiválec o objemu 4,0 litru, který je naladěný na 650 koní a produkuje 850 N.m točivého momentu. Sprint z 0 na 100 km/h zvládne za 3,6 sekundy a s nohou pořád na plynu dokáže dosáhnout rychlosti 306 km/h.