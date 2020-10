Duchovní nástupce VW Phaeton žije v Číně. Po faceliftu dostal i svítící logo na přídi

Zatímco v Evropě má Volkswagen za svou vlajkovou loď SUV Touareg, v Číně je situace trochu jiná a na tamním trhu dále pokračuje duch staré limuzíny Phaeton, která u nás skončila v roce 2016. Čínský nástupce Phideon ze společného podniku VW-SAIC tak stále existuje a automobilka mu nyní poskytla lehkou modernizaci.

Aby limuzína působila aktuálně, na exteriéru zaujme především vychytávka, do které se po BMW X6 pustilo i několik dalších značek včetně Škody a jejího elektromobilu Enyaq iV. Řeč je samozřejmě o osvětlené masce chladiče. V případě Phideonu tak září jedna z linek mřížky a dokonce i samotné logo VW.

Uvnitř je Phideon modelového roku 2021 vybavený větším 9,2palcovým infotainmentem, nechybí mu systém nočního vidění, head-up displej, masážní sedačky vpředu i vzadu a ani malá lednice mezi zadními sedadly. Volitelně může být model vybaven také adaptivním vzduchovým podvozkem.

Volkswagen se dále rozhodl zjednodušit nabídku motorizací, takže je čínská limuzína nyní dostupná výhradně s dvoulitrovým čtyřválcem o síle 221 koní (162 kW), točivém momentu 350 N.m, s pohonem předních kol a sedmistupňovým DSG. Z nabídky tak mizí jak třílitrový V6 s pohonem všech kol, tak i dvoulitrový plug-in hybrid GTE.

Do prodeje zamíří vylepšený Phideon příští měsíc. Co se týče Evropy, roli duchovního nástupce Phaetonu by rovněž u nás mohla v následujících letech hrát elektrická limuzína vyšší střední třídy vycházející z konceptu ID.Vizzion. Její příjezd odhadoval šéf VW Herbert Diess mezi roky 2020 až 2022.