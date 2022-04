Důchodce jezdil přes 50 let bez řidičáku. Byla otázka času, než na něj dojde, teď mu hrozí statisícová pokuta

Běžnou kontrolu policie ve Staffordshiru doprovázelo hned dvojité překvapení, přičemž vysvětlení se strážníci nedočkali.

Jak je vidět, ve Velké Británií se začíná rozmáhat jeden nešvar. Policie ve Staffordshiru zastavila při běžné kontrole řidiče dodávky přepravujícího desítky nabarvených palet. Podle BBC na něj už mohl někdo upozornit dříve s podezřením, že dodávka není řádně pojištěná, nebo v souvislosti případy drobných poškození jiných vozů, které nevyžadovaly přítomnost policie.

Když policista sedmdesátiletého řidiče vyzval k předložení dokladu o pojištění zjistil, že vůz žádné nemá. Stejnou odpověď policista dostal i v souvislosti s kontrolou řidičského průkazu. Důchodce vyjel na silnice už jako náctiletý a více než padesát let neměl potřebu absolvovat autoškolu. Řádný postup pro získání řidičského oprávnění byl ve Velké Británii prezentován v roce 1935, ale v platnost vstoupil až o dva roky později. Na dotaz, proč tak neučinil, muž jen krčil rameny.

Řidič byl i s přestupkem nahlášen a dodávka zabavena. Případ bude dál prošetřován. Jízda bez sjednaného pojištění znamená v Británii pokutu 300 liber (cca 8820 Kč) a udělení šesti trestných bodů. Zato jízda bez řidičského oprávnění je ohodnocena pokutou 5000 liber (cca 147.000 Kč) a můžete jít dokonce do vězení. Vzhledem k tomu, že řidiči je více než 70 let, to nebude tento případ.