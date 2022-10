Ducati Diavel hlásí přechod na čtyřválec. Je to úplně nová motorka se zrychlením na stovku pod 3 sekundy

Diavel se pro modelový ročník 2023 změnil prakticky od základu. Má nový čtyřválec a na míru přizpůsobený rám.

Modelovým ročníkem 2023 vstupuje Ducati Diavel do nové éry. Současný model využívá kapalinou chlazený dvouválec o objemu 1262 cm3. Tomu dává nástupce sbohem a novým srdcem se stává čtyřválec do V o objemu 1158 cm3 odvozený od Desmosedici Stradale V4 ze současné Panigale V4. To si samozřejmě vyžádalo i novou konstrukci rámu, takže lze hovořit o mezigeneračně zcela novém stroji.

Naháč s výkonem 168 koní a točivým momentem 126 N.m tím získává schopnost akcelerovat z 0 na 100 km/h za méně než 3 sekundy. Při uvolněné jízdě a stání na semaforech umí deaktivovat zadní dva válce pro snížení spotřeby paliva a lepší emise. Vedle pravidelného servisu je po ujetí 60.000 km předepsaná kompletní prohlídka včetně ventilů. Diavel drží na uzdě brzdové třmeny Brembo Stylema, které se vpředu zakusují do kotoučů o průměru 330 mm. Vzadu najdeme dvoupístkové třmeny a kotouč o průměru 265 mm. Výsledkem je brzdný účinek srovnatelný se závodními motorkami.

Motocykl lze nastavit v nebývale širokém spektru přesně dle preferencí jezdce. Výška sedla 790 mm je sice pevně daná, ale přední vidlice už je nastavitelná, stejně jako zadní tlumič se zvětšenou dráhou na 145 mm (+ 15 mm oproti předchůdci). Celkový projev pohonné soustavy závisí na zvoleném režimu s mapami pro jízdu ve městě, výletním i sportovním tempu. Je tu i zvláštní mapa pro déšť.

V závislosti na volbě se nastaví chování ABS, asistenta regulujícím zvedání předního kola a kontrolu trakce. Výběr se provádí na 5palcovém TFT displeji zahrnujícím i menu multimédií a bluetooth. Navigace je za příplatek. Na okreskách potěší tempomat, zatímco na okruhu využijete Quick Shifter pro řazení nižších i vyšších rychlostních stupňů.

Využití motocyklu je hodně univerzální, čemuž odpovídají i širší řídítka umístěna výše a o 20 mm blíže k řidiči. To spolu se stupačkami uprostřed přináší neutrální pozici. Spolujezdec sedící nad 240 mm širokém zadním kolem má k dispozici výklopné stupačky i vkusně maskovaná madla. Když jedete sami, sedadlo za sebou zamaskujete standardně dodávaným krytem.

Diavel V4 bude k mání na jaře příštího roku v červené Ducati a černé Thrling. Vedle samotného stroje je připraven i bohatý katalog originálních doplňků jako brašny o objemu 48 litrů, přídavné plexi a opěrka pro spolujezdce. Tyto prvky ocení cestovně zaměření majitelé, zatímco milovníky dynamického svezení zaujme sportovní výfuk s titanovou koncovkou nebo kovaná kola.

Současný Diavel 1260 začíná na 527.000 Kč, a verzi S pořídíte za 608.000 Kč. Podle odhadů Diavel V4 měl stát kolem 650.000 Kč.