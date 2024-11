DS přemýšlí o výrobě konceptu SM Tribute. V omezené sérii by použilo V6 od Maserati

Limitovanou produkci „překapotovaného“ Maserati by pravděpodobně doprovázela tučná cenovka.

DS Automobiles letos v září představilo zajímavý koncept SM Tribute, který přímo odkazuje na známý model Citroënu ze 70. let. Už při jeho uvedení přitom vedení značky nakouslo, že by chtělo své budoucí modely formovat na základě kultovních vozů z minulosti francouzské automobilky. Pod střechou koncernu tak mají nyní probíhat konverzace o převedení konceptu do sériové podoby.

V rozhovoru s britským webem Top Gear se o možné produkci SM Tribute rozpovídal šéfdesignér DS Thierry Metroz, podle něhož by mohlo luxusní kupé pravděpodobně vzniknout v limitované sérii u některé ze známých karosáren. Techniku by přitom model využil obdobně jako jeho předchůdce od Maserati. Ostatně Metroz přímo zmiňuje použití základu Maserati GranTurismo (koncept už nyní využil jeho čelní okno) ve spojení s nejnovějším třílitrovým twin-turbo motorem V6 Nettuno.

Metroz si představuje sběratelský kousek v desítkách, možná nižších stovkách kusů za pořádnou cenovku. Použití výhradně spalovacího ústrojí je podle něj v této kategorii vozidel naprostou samozřejmostí. „Když si kupujete auto za milion eur, nechcete elektromobil,“ uvedl britskému magazínu.

V případě motoru Nettuno by kupé nabídlo minimálně 490 koní (360 kW), a zatímco původní SM mělo pohon předních kol, s platformou a ústrojím Maserati by nejspíš unikátní kupé převzalo i současný pohon všech kol a osmistupňovou automatickou převodovku ze zmíněného modelu GranTurismo.

Podle šéfdesignéra měli celou myšlenku podpořit jak šéf DS Olivier Francois, tak samotný generální ředitel koncernu Stellantis Carlos Tavares. Samozřejmě ale za předpokladu, že limitovaný model dokáže výrobci přinést zisk. Vznik novodobého SM tedy zatím stojí na samotném nacenění a průzkumu trhu, zda by unikátní DS našlo zákazníky.