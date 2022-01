DS 9 vypadalo jako slibná limuzína. Po testu musíme říct, že jde o povedené auto, ovšem v pár ohledech vás může pozlobit.

Radosti Dostatečná dynamika Netradiční interiér Nízká spotřeba Funkce nočního vidění Starosti Neintuitivní infotainment Široký nástupní práh Méně místa vzadu na hlavu Hůře přístupný kufr 8 /10 Automobilka DS začala svou pouť v roce 2009 jako podznačka Citroënu. Od roku 2012 funguje samostatně v Číně a o tři roky později se osamostatnila i na ostatních trzích. V koncernu Stellantis má funkci prémiového výrobce. Až doteď jí však chyběl pořádný sedan. Tím je novinka DS 9, duchovní nástupce původního Citroënu DS a modelu C6. Ví, kam patří Co je vlastně DS 9 zač a kam s ním značka míří? Jeho rozměry činí 4934 mm x 1932 mm x 1460 mm. Je to manažerský sedan zapadající mezi Volkswagen Arteon, Škodu Superb či Opel Insignia. S rozvorem 2895 mm a prémiovými ambicemi ale sahá i do kategorie Audi A6, BMW řady 5 či Mercedesu-Benz třídy E. Esteticky si na nic extra nehraje, je elegantní a designéři si hráli spíše s detaily pro znalce. Jinak řečeno, není to exot. Nikdo k vám nebude běhat přes celé parkoviště s kupou otázek a na křižovatce na vás z auta vedle nebudou koukat jako na mimozemšťana. Zato „citroëňáci“ si hned všimnou dělící šavle na kapotě a vzadu poziček po vzoru prvního DS. Devítka tak designově našeptává, ale rozhodně nekřičí. Luxusní DS 4 je konečně na českém trhu. Uvnitř může mít špičkové HiFi, ale pozor na cenu Zajímavostí jsou LED světlomety, respektive tři moduly, které vám při příchodu a odchodu ukážou světelnou show. Nemusíte ani stát opodál a koukat na auto. Pokud jste čumákem ke zdi, je to také zajímavé. Charakteristický světelný podpis mají také zadní svítilny. Přední světlomety mají jinak moc dobrý dosvit. K dispozici jsou dvě výbavy: sportovněji střižená Performance Line a luxusnější Rivoli. My měli tu sportovnější, což znamená v základu 19palcová kola Monaco. Vedle standardní šedé je za 25.000 Kč k mání metalický lak či za 30.000 Kč perleťový lak. Trochu však zarazí absence Matrix LED světlometů. Není čeho se bát Vůz je pro evropský a asijský trh a vyrábí se v čínském Šen-čenu. K českým zákazníkům tak putuje docela daleko. Nemusíte se ale bát, že si kupujete něco „vylevněného“. Sedadla jsou příjemná a dají se elektricky sklopit překvapivě nízko. Široký středový tunel dovolí opřít si nohu a i pro vyšší postavy je tu místa tak akorát. S místem na nohy to platí i na zadních sedačkách, tady je rozvor 2,9 metru opravdu znát. Horší už je to s místem na hlavu. Jako každý sedan klasického střihu má i DS 9 mělký kufr. S místem to ale není špatné, poskytne vám 509 litrů. Pozor ale, pokud si objednáte příplatkový audiosystém či zadní odvětrávané sedačky, klesne jeho kapacita na 473 litrů. To byl i náš případ, ale v ničem nás to neomezovalo. Horší už je úplná absence rezervy, je tu pouze lepicí sada. Citroën C5 Aircross má po faceliftu. Dorazí už v létě, interiér nadchne hračičky i konzervativce Interiéry francouzských aut už nejsou tak exotické jako dříve, ale konzervativní zákazníci si budou chvíli zvykat. Příjemné je čalounění Alcantarou a opěrka mezi předními sedadly je dělená jako třeba v BMW. Šikovná je přihrádka na mobilní telefon, který má svůj stojánek před voličem převodovky. Nikam vám tak nezapadne a nemusíte ho po zaparkování šťourat ven. Některá řešení bohužel nejsou tak příjemná, jak asi tvůrci zamýšleli. Elektrické ovládání oken utopené ve středové konzoli se bude blbě čistit. Kategorií samou pro sebe jsou pak digitální přístroje. Různá zobrazení digitálního přístrojového štítu jsou sice fajn, ale stejně jako u nových BMW chybí klasické zobrazení s kulatými budíky. Nepřehledností ale systém DS vede. Velmi ale chválíme funkce nočního vidění. Ostrý Peugeot 508 PSE koupíte v ČR! Na oficiálních stránkách byste jej ale hledali marně Dále je docela nepříjemný infotainment. Postrádá pořádnou domovskou obrazovku, ovládá se jen dotykově a na nastavení není moc intuitivní. Také rozlišením se nejedná o špičku, ačkoliv za rychlost úkonů se vůbec stydět nemusí. Standardní výbavou jsou pak vyklápěcí hodiny B.R.M na palubní desce, které můžete znát již z DS 7 Crossback. Pocit z prémiového vozu pak sráží ještě několik jemných detailů. Třeba stehy prošívání na výplních dveří. Nejsou vyloženě křivé, ale švadleny od Audi by z nich určitě měly osypky. Dále velmi levně vyhlížející pádla pod volantem a takové ty detaily, které nejsou na první pohled vidět. Třeba chatrná „dvířka“ zmíněné loketní opěrky. Hyundai i20 bude umět hezky hrát. Jako první model v Evropě dostal prémiové audio Úplně největším zklamáním je ale audiosystém Focal. Tato francouzská značka patří ke světové špičce a pokud chcete jednu její sestavu domů, bude vás to stát jako nové auto. Opravdu není problém v tom utopit pár milionů. 14 reproduktorů a subwoofer o výkonu 515 wattů zní na papíře super, ale očekávání bohužel neodpovídá realitě. Basy jsou ploché, centrální reproduktor zbytečně dominantní a subwoofer jakoby nikde nebyl. Jakékoliv BMW se sestavou od Harman Kardon (nebo Hyundai s Krell), což je v hierarchii audiotechniky pod Focalem (minimálně finančně) hraje lépe a zážitek z muziky je vyváženější. Komu se tak rozzáří oči při pohledu do ceníku a připlatí si 40.000 Kč, může z toho být zklamaný.

Úplně to stačí DS 9 se nabízí jen s jednou motorizací bez elektrifikace a právě tu jsme měli v testu. Agregát 1.6 PureTech 225 disponuje výkonem 165 kW (225 koní) v 5500 otáčkách za minutu a točivým momentem 300 N.m v 1900 otáčkách. Jedinou možností je osmistupňová automatická převodovka EAT8 a pohon předních kol. Dále jsou k dispozici plug-in hybridy o kombinovaném výkonu až 265 kW. Vrcholná verze E-Tense 360 má dokonce pohon 4x4. Šestnáctistovka není prestižní agregát, ale na 1540 kg vážící auto stačí. Pomocnou rukou mu je především aerodynamika, kdy auto umí po silnici skutečně jen plachtit a po povolení plynu vám rychlost padá jen zvolna. To je umožněno také díky dobře optimalizované převodovce. Na osmičku drží při 100 km/h 1800 otáček, při 130 km/h dva 2000 otáček a při 170 km/h na německé dálnici 2900 otáček. Nový Peugeot 308 dostane elektrickou verzi. Už známe detaily, má být úspěšná jako plug-in hybrid Sladění motoru a převodovky je taktéž na velmi slušné úrovni. Jedinou výtkou mám k systému start/stop, který vám umí vypnout auto na křižovatce zrovna ve chvíli, kdy chcete přidat. Pak snadno přijdete o vaši příležitost připojit se z vedlejší silnice. Některé vozy Audi s převodovkou DSG před pár lety by ale také mohly vyprávět. Šestnáctistovce také nelze upřít kultivovaný běh a příjemný elán při sbírání z nízkých otáček. Pozor ale, protože na sportovní jízdu se vůbec nehodí. Jakmile opustíte klidné tempo, začne převodovka panikařit. Zcela manuální režim tu není a malá pádla budete pod volantem všemožně „lovit“. Ve vyšších rychlostech už také narazíte na limity malé kubatury, kdy se už motoru táhnout moc nechce. TEST Kia Stinger GT 3.3 V6 T-GDI AWD: Ignorujete ji? Vaše chyba! Kdo očekává výbušnou dynamiku šestiválců, musí se poohlédnout jinde, třeba po Kie Stinger. U DS 9 naopak oceníte skromnost motoru. Při velmi klidné jízdě není problém držet se na spotřebě 6,5 l/100 km a nádrž na 60 litrů vám tak zajistí jízdní dosah téměř 900 kilometrů. To je to, co u velkého sedanu asi chcete. Pořád je ale škoda, že se sem nedostal žádný diesel. Jako na obláčku, ale mohlo být lépe Stran motoru a převodovky je to tedy vše, ale vás asi bude zajímat, jestli se skutečně vrátily velké a plavné francouzské koráby. Pod karoserií DS 9 je natažená modulární platforma EMP2. Koncepce pohonu předních kol a motoru uloženého vpředu napříč není velkým francouzským sedanům vůbec cizí, vládly nedostižným komfortem. Jako první se vrátíme k sedadlům, ta jsou sice pohodlná, ale u verze Performance Line také trochu sportovně střižená, takže o žádná superpohodlná křesla nejde. Ani po delší cestě vás ale záda bolet nebudou. Jinak jde o velmi dospělé auto s dostatečně dimenzovaným podvozkem. Na obou nápravách má nezávislé zavěšení kol, vpředu typu McPherson se spodními trojúhelníkovými rameny a vzadu s příčným stabilizátorem. Speciální DS 7 Crossback Louvre je v Česku. Umělecká edice je nejdražší v nabídce Bohužel jsme v naší verzi postrádali trumf v podobě adaptivním tlumičů s prediktivním čtením silnice pomocí kamery. Má to fungovat podobně jako u Audi S8, kde auto si čte povrch vozovky před sebou a v závislosti na sesbíraných datech upravuje charakteristiku tlumičů. Naše verze Performance Line je tedy neměla, ačkoliv jsou za 40.000 Kč v nabídce. Pro Rivoli je to standard. Ani klasické tlumiče se ale nemají za co stydět. Přes velké nerovnosti se auto jen ladně přehupuje a nenechá do kabiny pronikat žádné ostré rány. Komfortní jízda tedy vozu není cizí, ale není to nic extra. Tahle verze tedy komfortem nijak výrazně nevyčnívá, určitě by nás zajímala funkce podvozku s chytrými adaptivními tlumiči. Citroën Ami je i dobrodružnou buginou. Nový koncept je plný praktických řešení Performance Line však podle názvu napovídá, že když už tedy nepůjde o maximální komfort, mohlo by být auto alespoň trochu sportovní. To ale není, řízení je přeposilované a máte z něj opravdu jen minimum zpětné vazby. Karoserie se v zatáčkách hodně naklání a i přes malé zatížení se předek začne velmi rychle hrnout ven. Tedy náklony a nedotáčivost, jak typicky francouzské. Cena Teď hodně záleží, kam DS 9 zařadíte. Naše verze stála v základu 1.325.000 Kč. Pokud si vezmeme třeba Škodu Superb a zvolíme odpovídající specifikaci (výbava Sportline, motor 2,0 TSI/140 kW a převodovka DSG) vyjde nám na 1.039.000 Kč. V porovnání s Audi A6 Sport 45 TFSI za 1.644.900 Kč je DS 9 zase levné auto. Je tedy někde mezi, každopádně již ve standardu nabídne velmi bohatou výbavu včetně bezklíčového odemykání, zpětnou kamerou, dvouzónové klimatizace či digitální přístrojový štít. Příplatků u DS 9 také pár najdete. V našem případě šlo o metalízu, střešní okno, noční vidění, audiosystém Focal či alarm. Celkem vůz vyšel na 1.630.500 Kč.