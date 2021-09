S auty s logem DS – tedy značkou, která se v roce 2014 vyčlenila z Citroënu – se poslední týdny roztrhl ve Světě motorů pytel. Ve vydání 34 jsme ve velkém testu představili zbrusu nový velký sedan DS 9, před týdnem pak v bazaru rozebrali celý život kompaktního hatchbacku DS 4. Ten v roce 2018 skončil, letos se po delší odmlce dočkal druhé generace.

Důkaz stylu 4

Můžeme ji dál nazvat kompaktním hatchbackem, ale zároveň koketuje se stylem čím dál populárnějších SUV-kupé. Tenhle směr ještě podtrhuje jedna ze tří verzí novinky: odnož Cross. Díky nové „4“ se rozrostla rodina aktuálních modelů značky na 4.

Nová DS 4 je tady. Okouzlit chce diodami i podvozkem, který čte povrch silnice

A stejně jako crossovery DS 3 Crossback, DS 7 Crossback a zmíněný sedan DS 9 jde o čtvrtý důkaz nové automobilky, že co se týče stylovosti, ví, co dělá. Celé pojetí auta je o ostrých hranách a linkách ve tvaru souznících s logem DS: z kulatých věcí zůstaly jen kola a volant – ani budíky v kruhu nenajdete…

Benzin, nafta, hybrid

I když DS mluví o tom, jak se brzy stane čistě elektrickou značkou, novinka nabízí všechny motorické verze: tři benzinové motory, diesel a hybrid.

V okolí slavného zámku v Chantilly usedáme nejprve do nejsilnější zážehové verze PureTech 225. Na půldruhé tuny vážící auto stačí bohatě, má kultivovaný chod, příjemně plynulý zátah z nízkých otáček, k tomu je výborně utlumená a podobně jako u nedávno testovaného modelu DS 9 se nám moc líbí sladění s osmistupňovým automatem. Ten řadí intuitivně, motor zbytečně nevytáčí. Výrobce slibuje spotřebu 7,9 litru, my jsme ve Francii, kde je mimo obec povolená jen osmdesátka, jezdili za sedm a půl.

Luxusní sedan DS 9 dorazil z Číny do ČR. Cena odpovídá, cesta čtyřkolky je složitá

Plug-in hybridní verze E-Tense 225 spojuje šestnáctistovku o výkonu 132 kW a elektromotor s 81 kW napájený baterií s celkovou kapacitou 12,4 kWh. Podle tabulek ujede v kombinovaném cyklu až 55 kilometrů čistě na elektřinu. My jsme byli ve Francii ještě lepší: zvládli jsme v elektrickém režimu 57 kilometrů. V Česku by se měla novinka objevit ještě letos. Startovací cenu odhadujeme na 750.000 Kč.

DS 4: Rozměry Délka [mm] 4400 Šířka [mm] 1866 Výška [mm] 1470 Rozvor [mm] 2675 Objem kufru [l] 390 (E-Tense), 430

Čalounická symfonie

Čalouničtí mistři se v interiéru předvedli: skryté švy, kde je každý steh neviditelně ukončen, zvýrazňují kvalitu kůže na výplních dveří. Jedná se o jeden z mnoha „hand-made“ zásahů do interiéru. Stejné je to s dekory z hnědého jasanového dřeva nebo ručně šitým koženým potahem volantu. Nám jeden z čalouníků na vlastní oči ukázal, jak jde stylově přetvořit do několika verzí i takovou drobnost jako klíček…

Speciální edice DS 7 Crossback je plná umění. Díla z Louvru má přímo v kabině

Světelný podpis DS

Světlomety Matrix LED Vision se stále skládají ze tří modulů. Vnitřní se používá pro funkci potkávacích světel. Středový, rotující se může otočit do úhlu 33°. Osvětluje okraje vozovky a doprovází proud světla v zatáčkách. Jde o odkaz na natáčecí světlomety vozu DS z roku 1967. Vnější modul pak plní funkci dálkových světel, sám je rozdělen do patnácti samostatných segmentů, jež se rozsvěcují a zhasínají postupně podle podmínek v okolí vozu.

Víte, že... … model DS 4 je z 95 % sestaven z opakovaně použitelných materiálů a z 85 % z recyklovatelných dílů? Části palubní desky jsou z 20 % vyrobeny z konopí.

Další verze

DS 4 Cross

Vizuálně ještě víc evokuje SUV-kupé, spodní část nárazníků má matně černý odstín a je zdůrazněna specifi ckým krytem. Celek dotvářejí leskle černé horní rámy bočních oken, lesklá černá maska chladiče, výrazné ráfky, střešní nosiče a střecha v barvě karoserie. V rámci příplatkové výbavy může být vůz vybaven systémem Advanced Traction Control s režimy písek, sníh a bláto pro lepší přilnavost a funkcí Hill Assist Descent Control pro jízdu ze svahu.

DS 4 Performance

Sází na sportovní, dynamickou stránku. Kromě černého interiéru nabízí černé prvky i zvenčí, a to s paketem Black. Zahrnuje lištu mezi zadními světly, masku chladiče, rámy

bočních oken a výrazně černá kola.

La Première

Jde o limitovanou edici 2021 při uvedení na trh, tvořící vrchol nabídky. Zdobí ji i znak „1“ a černý podpis mezi zadními světly, na spodní části karoserie a rámu bočních oken.

Motory pro DS 4 Motor PT130 PT 180 PT225 BlueHDI 130 E-Tense 225 Zdvihový objem [cm3] 1199 1199 1199 1499 1598 Max. výkon [kW/min] 95/5500 133/5500 165/5500 96/3750 132+81 Toč. moment [N.m/min] 230/1750 250/1650 300/1900 300/1750 360 Převodovka 8A 8A 8A 8A 8A Max. rychlost [km/h] 210 230 235 203 233 Zrychl. 0-100 km/h [s] neudáno 8 7,9 10,9 7,7 Spotřeba [l/100 km] 5,1 5,4 5,4 3,8 1,4

Plusy

Hodnotné materiály a zpracování

Logické rozmístění ovladačů

Nabídka motorů

Minusy

Méně místa vzadu nad hlavou

Jediná převodovka

Článek vyšel v aktuálním čísle časopisu Svět motorů. Můžete si ho objednat na ikiosek.cz.