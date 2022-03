Radosti Kultivovanost hybridního pohonu Komfort adaptivního podvozku Okouzlující design Hodnotně působící interiér Starosti Tmavý interiér (bez panoramatické střechy) Občas pomalejší chod infotainmentu 9 /10

Pamatuji si první DS 4, kterou jsem se vozil před neuvěřitelnými deseti lety. Tehdy DS ještě nebyla ani samostatná značka koncernu (dříve PSA, dnes Stellantis) a upřímně, i na čtyřce to bylo znát. Sice se automobilka snažila vyšperkovat původní platformu C4, ale z botasek jen tak polobotky neuděláte. Dnes je všechno jinak a DS4 je svébytným modelem, který svou výstředností vystupuje z davu a charismatu má na rozdávání.

Pro loni představenou novou generaci kompaktního modelu použila automobilka DS přepracovanou platformu EMP2, která jí umožnila integraci nových technologií včetně plug-in hybridního pohonu. Ta je na prémiový crossover segmentu C nebývale široká. Zahrnuje osm různých výbav s luxusním, sportovním i dobrodružným duchem. Tohle auto si zkrátka složíte přesně podle svého gusta a to je také jeho hlavním smyslem.

Rozjíždíme show

Naprosto strhujícím designem na sebe upoutá pozornost z dáli. Když přistoupíte blíže, okamžitě rozehraje světelnou show pulzujícími vertikálními pruhy denního svícení a hlavní světlomety projasní fialový nádech. Zezadu není třeba žádného světelného divadla. Světla tvoří nespočet laserem vyřezaných trojúhelníků, které v kombinaci s chromovaným podkladem vytvářejí dojem diamantů. Stejná textura byla použita také po stranách zadního okna.

Na bocích zaujmou dvoubarevná zpětná zrcátka s decentním proužkem blinkrů a zapuštěné kliky s chromovanou úpravou. Ty se vysouvají automaticky, na konci mají šikovný „háček“, takže padnou skvěle do ruky a nemusíte se bát, že vám z ní někdy vyklouznou. A fungovaly i za mrazivého rána. Dalším krásným detailem je kontrastní černá střecha, která malými křidélky zasahuje za zadní dveře, kde najdeme loga „DS“. A pak jsou tu samozřejmě kola. Těch máte na výběr sedm různých sad a každá vypadá fantasticky. Vpředu ještě musím zmínit černě lakovanou masku chladiče, která byla v našem případě zdobená chromovanými diamanty.

Detailů, které si na DS 4 zaslouží pozornost, je mnohem více. Kolem tohohle auta můžete chodit celé odpoledne a stále bude co obdivovat. Je těžké si vůbec představit míru kreativity, kterou designéři disponovali, aby něco takového dostali na rýsovací prkno a všechny motivy přeměnili v jeden sladěný celek. Následně všechna čest značce, že ve výsledku dostala takové „umělecké dílo“ do sériové výroby. Tím spíš je s podivem, že na sedm odstínů laku připadá v pěti případech bílá, šedá a černá. DS 4 přímo vybízí ke zbylé zlaté a červené barvě. Modrá by jí také slušela, ale nebylo by už té extravagance moc?

Cestování v příjemném pokoji

Exteriér nasadil umělecký zážitek vysoko a interiér ve stejném duchu pokračuje. Vzhledem k širokému výběru čalounění, materiálů a dekorů máte možnost interiér sladit přesně podle vašich preferencí. Výsledkem je velice příjemný a hlavně uklidňující dojem už jen ze samotného bytí ve voze. Najednou nikam nespěcháte, vlastně ani nevadí, že stojíte na semaforu, protože můžete obdivovat nádheru, kterou jste si na míru sestavili.

V našem případě dojem umocňovalo luxusní provedení v hnědé kůži Nappa Criolo v hodnotě 110.000 Kč. Balíček obsahuje přepychová kožená sedadla s nádhernou strukturou, vyhříváním i klimatizací. Tyto funkce se zapojí i do systému, který před jízdou nastaví teplotu interiéru na preferovanou teplotu. Nechybí ani masážní funkce a paměť polohy. Z ergonomického hlediska jim není co vytknout. Jen nedoporučuji uvnitř konzumaci sušenek, jelikož drobky zůstanou v neviditelných švech sedáku.

Hnědá kůže pokryla také palubní desku a dveře. Ty mají elegantní a velmi nápaditě zpracované výplně s četnými křivkami, které na sebe plynule navazují. Na pohled jde o úchvatné provedení, avšak kožené madlo bude po čase osahané a pokud nosíte prstýnky, rychle si jej poškrábete. Chtělo by to na hranu tvrdou lištu. Cením jednolitou návaznost na výdechy klimatizace a krásný dekor z jasanového dřeva. Na horní hraně dveří najdeme nezvykle umístěné ovládání všech čtyř oken.

Optický kulturní zážitek doprovází i palubní desku. Tu tvoří dvojice obrazovek, chytře schované výdechy klimatizace a široká lišta obsahující základní tlačítka ovládání klimatizace. Nastavení vozu si může každý přizpůsobit v rámci profilů. Měnit lze obsah, plochu digitálního přístrojového štítu i základní menu 10palcového dotykového infotainmentu DS Iris Systém. Sami si určíte rozvržení dlaždic i widgetů, ale celkově jich není moc a často duplikují volby dostupné přes tlačítko na středovém panelu nebo volantu. Není to špatné, ale třeba systém v novém Peugeotu 308 je o poznání lépe zvládnutý, a to zejména co se týče možností personalizace pracovní plochy i tlačítek.

DS Iris Systém má podobně jemnou odezvu jako chytrý telefon, ale mohl by mít rychlejší reakce a zejména při prohlížení mapy plynulejší chod. Zajímavostí je doplňková dotyková plocha na středovém tunelu, skrze níž se pomocí nastavených gest dostanete k základním funkcím. Pro komfortnější ovládání si zápěstí položíte na čalouněnou destičku. Lze si o ni opřít i loket, když pracujete s velkou obrazovkou.

Od úrovně Trocadero je vůz vybaven skvěle čitelným head-up displejem zobrazujícím rychlost, dopravní značky, ale také telefonní seznam nebo rozhraní navigace. V kombinaci se systémem nočního vidění s výstupem na přístrojovém displeji, který ve městě zvýrazňuje chodce, máte dokonalý přehled o dění před sebou.

Na závěr ještě jeden postřeh. Vysoké obestavění interiéru a nízká linie střechy může u citlivějších osob vyvolávat klaustrofobické návaly. DS 4 je jedno z mála aut, kde je panoramatická střecha z důvodu prosvětlení interiéru prakticky nutností.

Design není na úkor užitné hodnoty

Plusové body si DS 4 zaslouží i po praktické stránce. Nechybí velké množství odkládacích míst, například pod loketní opěrkou nebo před displejem DS Smart Touch. Zde máte k dispozici USB-C porty, indukční nabíjecí plochu a dvojici velkých držáků na nápoje.

I přes svažující se střechu dozadu pohodlně usadíte osoby do 180 cm výšky. Nad hlavou jim sice moc místa nezůstane, ale co se týče nohou a zejména kolen, tam není vozu co vyčíst. Zavazadlový prostor nabídne základní objem 430 litrů, u námi testovaného plug-in hybridu jen 390 litrů. Přesto nepřijdete o úložný prostor pro povinnou výbavu pod dvojitou podlahou.