Drtivá většina řidičů v Česku nedodržuje povolenou rychlost. Národní den beze spěchu upozorní na tragické následky

Zejména v pracovních dnech jsme si už zvykli na život ve stresu a pod časovým tlakem. V napěchovaném harmonogramu pak mnohdy stačí zpomalené děti při chystání do školy, dopravní zácpa nebo nečekaný telefonát, který se navíc prodlouží.

A protože většina lidí do práce dojíždí, žije v bláhové představě, že právě na silnici ono zdržení dožene. Alespoň se o to pokouší 43 % řidičů. Přitom pouze 1 z 10 motoristů dbá na dodržování rychlostních limitů. Mimochodem, rychlá jízda způsobila loni 12.815 nehod, přičemž nejčastěji byly viníky osoby do 24 let věku.

Jako kdyby ignorovali apel organizací zainteresovaných do bezpečnosti na silnici, policie, i neustálé zmínky o nejčastějších příčinách nehod. Těmi jsou rychlost a nepozornost. A když spěcháme, většinou se tato rizika spojují. Jelikož mediální šíření většinou přichází vniveč, rozhodla se Česká asociace pojišťoven prohlásit 3. duben za Národní den beze spěchu.

Ranní zpoždění nás nebude tolik trápit, protože řada událostí se záměrně opozdí. Cílem je zvolnit a podrobit se sebereflexi, jestli je opravdu nutné pro pár minut riskovat nehodu. Ať už mírnou, nebo těžkou. Chápeme, že stihnout pracovní let do zahraničí či odevzdání práce a zakázky má vysokou váhu, na rozdíl od stihnutí nákupu na večeři. Zvláštní ale je, že mnohdy lidi riskují úplně stejně.

Díky této iniciativě bude alespoň jeden den akceptovatelné, když přijedete někam pozdě. Akce, upozorňující, že 33 % nehod zahrnuje úmrtí, bude komunikována prostřednictvím médií a přidá se k ní i Pražský orloj. Jeho procesí apoštolů bude v 10 hodin zastaveno a smrtka udeří do zvonu 138krát, čímž připomene, kolik lidských životů vyhaslo loni na českých silnicích. Národní den navazuje na kampaň 13 minut, která rovněž poukazuje na rychlou a nebezpečnou jízdu.