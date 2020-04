Drsný crash test ukázal, co vám hrozí, když v dodávce vezete paletu tvarovek

Vedle standardních nárazových testů vídáme občas i ty velmi netradiční. Jsou to spíše pokusy, ale o to blíže jsou reálným situacím. Jak létá nepřipoutaná posádka z kutálejícího se vozu, jste už určitě viděli, ale viděli jste, jak může dopadnout nárazový test plně naložené dodávky?

Jeden takový nárazový test udělali před lety ve švýcarském Dynamic Test Center. Do Mercedesu Vito první generace naložili paletu betonových tvarovek, přikurtovali a poslali v rychlosti 50 km/h do zdi. Samozřejmě, že se i provázaný a uchycený náklad změnil v projektil.

Jakmile se Vito dotklo zdi, začalo se necelých osm metráků na paletě hrnout dopředu, jako by bylo na kolejích. Po skončení nárazu byla polovina nákladu v prostoru pro posádku a řidič byl nalisovaný do volantu. Vázání sice jakž takž vydrželo, ale kurty se utrhly téměř ihned.

Podobný test už jste dost možná viděli, přece jenom je to už docela starší záležitost. Pokud ne, tak tady ho máte. Pokud byste si z něj měli něco odnést, tak určitě to, že velký a těžký náklad do malé dodávky prostě nepatří. Od toho jsou vozíky. Pro instalatéry a elektrikáře jsou malé dodávky fajn, ale na „zedničinu“ to chce něco většího, ideálně pořádný valník, který vám po nárazu sice zničí dodávku, ale páteř nejspíš nechá v klidu.