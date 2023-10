Dron zachytil nepřístupná místa uvnitř továrny Rimacu. Při dramatickém průletu natočil kanceláře i výrobní halu

Rimac Nevera zůstane pro mnohé nedosažitelným snem, pouhým plakátem na stěně či modelem v poličce. Ani ne tak kvůli ceně kolem 50 milionů korun, ale především kvůli produkci omezené na 150 kusů. Nyní se ale všichni můžou podívat, kde tento technický zázrak vzniká.

Elektrický hypersport disponuje výkonem 1914 koní a točivým momentem 2360 Nm. Vyvíjen byl spíše jako ultra rychlé GT, ale je otázkou, kde v reálném světě využijete zrychlení z 0 na 100 km/h za 1,9 sekundy a maximální rychlost 412 km/h.

K výkonům na silnici však vede dlouhá cesta začínající v chorvatské základně poblíž Záhřebu. Rimac zve své fanoušky na detailní prohlídku útrob závodu prostřednictvím videa pořízeného dronem FPV. Sem se jen tak někdo nepodívá.

Dron vlétá hlavním stupem do atria s dvojicí vystavených Rimaců. Téměř okamžitě se zvedá a navštěvuje open space pracoviště týmů managmentu a zasedací místnosti. Odtud to jsou jen jedny dveře do obrovské výrobní haly. Tady dron proletí skrze surový monokok, nabídne detailní pohled na nastrojená šasi, a nakonec zavítá do závěrečného oddělení kontroly hotových vozů. Pozoruhodné je, že celé video je natočené bez střihu, takže pilot musel zvládnout všechny manévry na první pokus.