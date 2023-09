Dříve pýcha automobilky, dnes nákladová položka. Volkswagen ruší výrobu v honosné fabrice v Drážďanech

Volkswagen šetří, a to hodně. Do roku 2026 chce dosáhnout navýšení zisku o 6,5 procenta představujících 245 mld. Kč. To se neobejde bez kompletní restrukturalizace a hledání úspor v každém rohu. Došlo na redukci zaměstnanců a nyní padlo rozhodnutí odpojit fabriku v Drážďanech.

V ní se kompletují elektromobily ID.3, kterých loni fabrika vyprodukovala 6500. Problém je, že nemá karosárnu, lakovnu ani lisovnu. Není divu, vždyť v roce 2002 byla otevřena jako architektonická pýcha, kde se ručně skládala vlajková loď Phaeton. Proto byla konečná sekce prosklená, aby se na tu nádheru mohl každý podívat. Od roku 2017 se zde vyráběl bezemisní eGolf, kterého v roce 2020 vystřídala ID.3. Jenže roční provoz malého závodu stojí Volkswagen mezi 1,4 až 1,7 mld. Kč a přesunutím výroby ID.3 do Cvikova (Zwickau) by ušetřil asi 490 mil. Kč.

Šetřit bude ale i tady. Před týdnem se objevila zpráva, že Volkswagen ve Cvikově neprodlouží smlouvu téměř 300 externím pracovníkům. Dotační programy končí, ceny elektromobilů zůstávají vysoké a Němcům rostou životní náklady vlivem inflace. Volkswagen však věří v lepší časy, protože na podzim se rozběhne výroba ID.3 také ve Wolfsburgu. Situaci Volkswagenu neulehčuje konkurenční boj se ziskovějšími značkami skupiny Stellantis ani příliv levnějších elektromobilů z Číny.

V minulosti sloužila budova v Drážďanech pro pořádání koncertů, ceremonií a jiných společenských akcí. Do budoucna zde zůstane jen 300 zaměstnanců, kteří se budou soustředit na projekty spojené s vývojem a testováním nových technologií a zařízení.