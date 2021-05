Drake si nechal upravit SUV Rolls-Royce do gotického stylu. Vnitřek vás dostane

Kanadský rapper Drake je známým milovníkem luxusních automobilů. V jeho garáži byste našli třeba Bugatti Veyron, Mercedes-Benz SLR McLaren, Brabus 850, Rolls-Royce Phantom… no prostě všechno, co by vás při pomyšlení na obsah garáže movitého rappera napadlo.

34letý umělec, držitel několika prestižních ocenění a tvůrce řady světových hitů si nyní pořídil i Rolls-Royce Cullinan. Se sériovým stavem se ale nespokojil a spojil se s firmou Chrome Hearts. Ta se zabývá výrobou luxusních doplňků, které stylizuje do gotického stylu. To mimo jiné znamená, že vonná svíčka u nich stojí 460 dolarů.

Výsledek bije do očí už na první pohled. Cullinan je snížený, má jinou přední masku, kola ve tvaru kříže a místo legendární Spirit of Ecstasy jsou tři kříže. Ovšem ne z „bílýho kamení“, ale z černého kovu. Ta pravá divočina ale začíná až v interiéru. Špičkově zpracovaná úprava změnila vzhled opravdu značně.

Celé se to tak povedlo, že to bude do 15. května vystavené v miamském muzeu umění. Upravený Rolls-Royce samozřejmě nebude všem po chuti, ale jsou to jeho peníze a jeho auto. Minimálně je to hodně nápadná zajímavost.