Dovozci navrhují dotace na elektromobily. Zákazníci by mohli ušetřit až 200.000 Kč

Elektromobily zatím nemají v České republice nijak výraznou podporu. Nepotřebují sice dálniční známku a můžete s nimi parkovat zdarma na vybraných parkovacích zónách, ale to je tak všechno. Svaz dovozců automobilů (SDA), který sdružuje přibližně sedmdesát zastoupení výrobců automobilů, motocyklů a autobusů na českém trhu, proto prostřednictvím memoranda vyzval vládu k větší podpoře nízkoemisních vozů.

Švýcaři vyvíjejí převratný systém pro boj s CO2. Nástup elektroaut už ale nezastaví

Návrhem SDA je dotovat nové elektromobily a vodíkové vozy částkou 200 000 Kč, plug-in hybridy s emisemi do 50 g CO2/km by měly získat podporu 100 000 Kč. Nepeněžní plnění zohledněné v daňovém základu pro uživatele služebního vozidla i k soukromým účelům by pak mělo klesnout z 1 % na 0,5 % měsíčně, aby byly firmy motivovány k nákupu nízkoemisních vozů.

Pneumatiky škodí ovzduší 1000x více než emise z výfuku. Elektromobily to jen zhorší

SDA upozorňuje, že odbyt ekologických vozů je v ČR hluboko pod průměrem EU. Ten činí 11,4 % za loňský rok, v České republice jde o 2,6 %. Dalším problémem má být stáří vozového parku. U nás je dle evropského sdružení výrobců automobilů ACEA průměrný věk vozu 14,9 roku, hůře jsou na tom jen Estonsko (16,7 roku), Litva (16,8 roku), Rumunsko (16,5 roku) a Řecko (16 let). Unijní průměr činí 11,5 roku.

Hyundai nabízí firmám dotace na nákup elektromobilů. Ušetří až 200.000 Kč

„Pokud se co nejrychleji nepřipojíme k rozvinutým evropským státům a nepodpoříme rozvoj elektrického pohonu, hrozí nám – při současně chybějící legislativě v oblasti ojetých vozidel – že se z Česka místo výrobního a technologického lídra stane popelnice Evropy,“ říká tajemník SDA Josef Pokorný.

V Číně zařízli dotace na elektromobily. Následek na sebe nenechal dlouho čekat

Řada států Evropy se také rozhodla zcela ukončit prodej vozů na fosilní paliva: od r. 2025 zakáže jejich prodej Norsko, v r. 2030 se přidá Německo, Nizozemsko, Spojené království, Irsko, Slovinsko a další státy. Odborníci proto očekávají, že v řadě zemí vznikne přetlak výrazně ojetých vozů.

Dacia Spring je nejlevnější elektromobil v Česku. Pro každého ale není ani náhodou

„Jestliže rezignujeme na podporu moderních, nízkoemisních a bezpečných vozů, tak naopak nepřímo, ale o to významněji podpoříme dovoz dalších ojetin, které již dnes představují velký problém z hlediska bezpečnosti, ekologické zátěže během provozu a následné likvidace,“ varuje Pokorný.