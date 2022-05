Dovolená ve stylu Porsche! Nablýskaný Taycan, kvalitní jídlo, skvělé zažity, ale na hotel zapomeňte

Porsche nabízí netradiční pojetí dovolené. Zahrnuje svezení sportovním vozem, mimořádné zážitky a kvalitní stravu. Zázemí hotelu ale nečekejte.

Máte-li rádi aktivní dovolené v přírodě plné zážitků, pravděpodobně nemusíte hledat dále. Porsche pro letní vyžití nabízí dvojici exkluzivních třídenních pobytů v pojetí luxusního kempování. Cena je přibližně 62.000 Kč na osobu.

S sebou potřebujete jen osobní potřeby a oblečení. Dokonce nemusíte mít ani auto. Balíček zahrnuje dopravu na letiště ve Stuttgartu, kde na vás bude čekat vůz s plně vybaveným stanem na střeše. Ubytování si totiž vezete na střeše. Dovolená zahrnuje dvě snídaně, tři obědy, dvě večeře a zapůjčení vozu.

Další program závisí na zvolené destinaci. Milovníci adrenalinových zážitků vyrazí do oblasti Černého lesa. Kromě svezení klikatými silnicemi se strhujícími výhledy si užijete outdoorovou túru, zdoláte údolí na zipline, půjčíte si elektrokola a večer strávíte příjemným grilováním.

Znalci vína raději pojedou do oblasti Porýní v Hesensku. Tady si užijí zázemí luxusní restaurace s jídlem od michelinského kuchaře, ochutnávku vín a výlet s průvodcem po místní vinařské stezce, jejíž součástí je nahlédnutí do výroby sektu. Další den je vyhrazen výletu, pikniku a večernímu grilování.

Jestliže vás nabídka zaujala, není prostor otálet. Výlet do Černého lesa se uskuteční v datech 17. až 19. května a 6. až 8. září. Do Hesenska se pojede od 31. května do 2. června. Kapacita výpravy je omezena na osm osob.

Po celou dobu jim bude dělat společnost Porsche Taycan Turbo S Cross Turismo s výkonem 460 kW a točivým momentem 560 Nm. Pohon všech kol zajišťuje zrychlení z 0 an 100 km/h za 2,8 sekundy a maximální rychlost 260 km/h.