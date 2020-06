Obytné vozy nemusí mít jen jeden účel. Tyto bez problémů využijete každý den

Volkswagen Multivan T6.1 2.0 TDI DSG Šestá generace užitkových Volkswagenů dostala v rámci faceliftu tolik změn, že by to stačilo i na novou generaci. Co všechno je nového, jsme zjišťovali s verzí Multivan. | Vladimír Kadera | 46 příspěvků