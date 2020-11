Došlo vám palivo či energie? Brzy žádný problém, Toyota chystá mobilní plnicí stanici

Toyota si nechala patentovat návrh autonomního vozidla, kterým chce vyřešit problém s prázdnou nádrží vozu se spalovacím motorem či baterií elektromobilu, a to i ve vozech poháněných palivovými články. Myslí tak i na budoucnost, kdy nebude v autě řidič a řešit podobné problémy bude nutné systematicky.

Pro dobíjení a tankování budou rozeseta speciální vozidla v terénu a na popud řidiče či samotného stroje systém vybere, které vozidlo to má k tomu vašemu nejblíže. Pak autonomně dorazí na místo podle GPS údajů a připraví si konkrétní krmi pro váš vůz.

Majitel vozidla by v takovém případě nemusel dělat vlastně vůbec nic. Jediný problém vidí Toyota v tom, že autonomní vozy nemusí mít vždy jednotné konektory. V takovém případě by byl tento nový systém o dost obtížnější na realizaci. Prozatímní název plnícího vozu zní „On-the-fly autonomous vehicle refueling and recharging“.

Podle nákresů z patentového úřadu nejde o žádného krasavce, ale o jednoduchou autonomní krabičku, která dává přednost spíše funkčnosti. Mezitím se po silnicích prohání již reálné vozidlo Toyoty pro testování autonomní jízdy s označením Tri-P4, což je upravený Lexus LS 500h.