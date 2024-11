Doplněná nabídka Porsche Taycan má české ceny. Základní čtyřkolka je levnější než Panamera

Automobilka Porsche začala s omlazováním současné generace elektromobilu Taycan na začátku tohoto roku. Minulý týden se přihlásily tři nové verze - základní čtyřkolka Taycan 4 a sportovní GTS s kombíkem GTS Sport Turismo. Nyní už jsou všechny v konfigurátoru, tak se na ně pojďme mrknout.

Základní čtyřkolka Taycan 4 stojí 2.742.397 Kč, což je oproti zadokolce rozdíl přes 125 tisíc. Dostanete za to dva elektromotory, které dohromady dávají 408 koní. Stejnou výstroj má třeba SUV Macan 4. Mimochodem Porsche Panamera začíná na částce 2.834.177 Kč a má 353 koní. Díky kapacitě akumulátoru 89,0 kWh se auto může pochlubit dojezdem 560 km, přičemž díky výkonu zrychlí na stovku za 4,6 sekundy. Nabíjení je možné výkonem 270 kW.

Taycan 4 má 19palcová aero kola, ale komu by se zachtělo jednadvacítek od Exclusive Design, nebude mu bráněno. Základní čtyřkolka jde velmi dobře dovybavit, a to včetně většího akumulátoru o kapacitě 105 kWh za 146.390 Kč. Dále můžete v autě mít řízení zadní nápravy (52.340 Kč), lepší vektorování točivého momentu (38.060 Kč), ale i brzdy s keramickou povrchovou úpravou (76.090 Kč).

Do auta můžete přihodit i plně karbon-keramické brzdy, ale to už je příplatek 228.570 Kč. Zároveň pokud byste chtěli už pořádnou akci, asi bychom vás rovnou odkázali na to GTS. To stojí 3.812.011 Kč jako sedan a 3.837.047 Kč jako Sport Turismo. Tady už je výkon 700 koní, což znamená zrychlení na stovku za 3,3 sekundy.

Také sem se karbon-keramické brzdy připlácejí, ale zároveň se otevírají nové možnosti. Za 206.810 Kč je možné mít takzvaný Porsche Active Ride, což je aktivní řízení podvozku na všech kolech s úžasnou kompenzací valivého pohybu v zatáčkách. GTS také vypadá trochu akčněji, má v základu 20palcová kola a samozřejmě sportovně tvarovaná sedadla. Designově ho lze vylepšit třeba karbonovým paketem za 91.310 Kč.

V současnosti existuje Porsche Taycan již v šestnácti verzích, které pokrývají výkon od 300 do 760 kW. Můžete mít rodinné kombi s dlouhým dojezdem za cenu Panamery nebo si koupit okruhové náčiní Turbo GT s Weissach paketem, které vás vyjde na podobné peníze jako 911 GT3 RS.