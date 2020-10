Donkervoort ještě vylepšil svůj nejostřejší model. Řízení už vás musí ale opravdu bavit

Nizozemský výrobce sportovních automobilů Donkervoort se v loňském roce vytasil s modelem JD70. Stejně jako modely značek Caterham či Morgan je určený entuziastům, kteří milují řízení a vedle dovádění na okreskách se často dostaví na závodní okruhy.

Donkervoort však s modelem JD70 ještě neskončil, postavil totiž jeho ostřejší verzi GTO-JD70 R, která už na silnice nemůže. Pod kapotou je pětiválec TFSI od Audi o objemu 2,5 litru naladěný na výkon 310 kW (422 koní) a 560 N.m točivého momentu. Síla se přenáší na zadní kola pomocí šestistupňové sekvenční převodovky.

Zatím to jsou tedy velmi zajímavá čísla, ale ta další jsou ještě lepší. Celý stroj totiž váží pouhých 725 kilogramů. To se odrazilo na úžasných dynamických parametrech. Třeba urychlení z 0 na 100 km/h proběhne za 2,7 sekundy, což je hodnota jako u hypersportů. Stejné je to i s dosažením dvoustovky, k čemuž dojde za 7,7 sekundy. Maximální rychlost pak činí 280 km/h.

Vůz má upravené zavěšení, řízení a vyztužené šasi. Vše je podřízeno co nejlepším výsledkům na závodních tratích. Výrobce se chlubí tím, že vůz vyvine v zatáčkách přetížení 2,25G. Pokud se vám nový Donkervoort zamlouvá, připravte si v přepočtu 5.419.000 Kč.