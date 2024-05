Domácí čerpací stanice zdarma? Podle šéfa Bugatti dobrý nápad pro zachování spalovacích motorů

Výkonný ředitel značky Bugatti Mate Rimac se na konferenci o budoucnosti motorismu v Londýně rozpovídal o plánech do budoucna a šancích pro klasické spalovací motory. „Nevidím žádný důvod, proč je nevyrábět i po roce 2035, vyvinuli jsme zcela nový motor a chceme ho nějakou dobu používat,“ řekl.

„Četl jsem předpisy a nevidím důvod, proč by to nešlo - v novinových titulcích se píše, že od roku 2035 budou zakázána auta se spalovacími motory, ale když si přečtete předpisy psané drobným písmem, nikde se to nepíše - můžete je vyrábět i nadále, ale mohou za to být nějaké sankce,“ dodává Rimac.

Majetkové poměry zákazníků značky Bugatti by pak mohly znamenat také jistá velmi nezvyklá řešení, nedostupná normálním smrtelníkům: „Mohli byste dokonce vyrobit krásné čerpací stanice Bugatti pro domy majitelů, které by využívaly syntetická paliva,“ uvažoval Rimac.

Promluvil také o nástupci modelu Chiron, jehož premiéra je plánována na 20. června letošního roku. Připomeňme si, že vůz bude využívat motor V16 bez přeplňování, ale s hybridní asistencí. Na konferenci prozradil, že novinka nemá jediný díl ze svého předchůdce, design označil za revoluční a v interiéru se můžeme těšit na pěkné šílenosti. Zároveň vyjádřil odhodlání zapracovat na kvalitě – ta nebyla u malosériových vozů vždy optimální, navzdory ruční výrobě a snaze o maximální pečlivost.

„Každý očekává kvalitu masově vyráběného vozu v malosériové výrobě, lidé si myslí, že když za vůz zaplatíte desetkrát nebo stokrát více, musí být lepší, ale to není pravda,“ vysvětloval.

„Na normální auto, například na BMW řady 5, se vynaloží miliardy, použijete více prototypů než je celá sériová výroba malosériového auta, abyste dosáhli vyšší kvality,“ uvedl. „Rád používám analogii s výrobou hodinek. I když některé hodinky nemají průhledný kryt na zadní straně, když je rozeberete, víte, že je všechno krásné, protože si na tom lidé dávají záležet. Lidé dávají najevo, že je to uděláno precizně a kvalitně, i když to nevidíte. Přesně to jsem chtěl udělat s novým Bugatti – všechno, co s ním souvisí. Každý kousek, i když ho nevidíte – je na absolutně nejvyšší úrovni,“ slibuje Mate Rimac.