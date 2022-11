Dokonalý anti-Volkswagen slaví padesát let! Začalo to Kadettem Caravan, nyní jezdí na elektřinu

Třetí vydání přišlo na trh v roce 1973, kombi bylo v nabídce od začátku do konce výroby. Jako první šla na trh verze s jedním párem dveří, druhý pár přišel v roce 1976. Vůz byl poslední kompaktní zadokolkou značky, vpředu se u něj poprvé objevilo zavěšení s dvojitými lichoběžníky.

Výkon tak poskočil na 33 kW nebo 40 kW, později se základem stalo 37 kW. Během výroby byly nasazeny i dvanáctistovky, později pak jednotky 1.5, 1.7 a 1.9. Béčková generace měla velký úspěch na zahraničních trzích, už rok po uvedení na trh šlo 50 procent výroby na export a dostala se do 120 zemí světa.

Hmotnost činila přibližně 700 kilogramů a silnější verze zrychlila na 100 km/h za (tehdy velmi slušných) 19 sekund. Kombi s označením Caravan přišlo na trh v březnu roku 1963. Dovnitř se vešlo šest pasažérů ve třech řadách sedadel. Oproti svému hlavnímu konkurentovi bodoval praktičností, vzduchem chlazeným motorem vpředu a Opel si v propagačních materiálech neodpustil narážku na víčko nádrže na vnějšku karoserie (na rozdíl od Brouka.) „V kufru vám už nikdy nebude páchnout benzín,“ dozvěděli se v reklamě. Kadett A vydržel ve výrobě do roku 1965, vznikl v téměř 650.000 kusech.

Opel Kadett D

S čtvrtou generací, představenou na autosalonu ve Frankfurtu v roce 1979, se dostavily velké změny. Vůz měl poprvé pohon předních kol a motor napříč, což velmi prospělo vnitřnímu prostoru. Do kombíku s délkou 4,2 metru se vešlo až 1425 litrů nákladu. Novinkou byly kotoučové přední brzdy. Benzinové motory měly objem od 1,0 do 1,8 litru, v nabídce se poprvé objevila naftová jednotka 1.6, která vznikla úpravou zážehového čtyřválce. Ta byla představena na autosalonu v Bruselu v roce 1982. Vzniklo 2,1 milionu kusů.

Opel Kadett E

Zde se to automobilce velmi povedlo. Pátá generace po technické stránce navázala na svého předchůdce, ale přišla s velmi moderní kapotáží, pečlivě laděnou v aerodynamickém tunelu. Součinitel odporu činil 0,32 (u Kadettu D to bylo 0,39) a Caravan se mohl pochlubit 0,35. Do kufru se vešlo až 1800 litrů nákladu! Představila se v roce 1984 a obratem se stala evropským autem roku. Paleta objemů motorů sahala od dvanáctistovky s 40 kW přes jednotky 1.3, 1.4, 1.6 a 1.8 až k dvoulitrům, z nichž ty určené pro sportovní provedení GSi nabídly přes 110 kW. Naftu jste mohli dostat bez přeplňování jako 1.6 a 1.7 nebo s turbem o objemu 1,5 či 1,7 litru.

V roce 1987 mimochodem dvojice kombíků s nejslabším 40kW dieselem zvládla 30.000 km dlouhou cestu z Aljašky až do Ohňové země. A další zajímavost – katalog Tuzexu z roku 1988 uvádí, že Kadett s motorem 1.3S a 55 kW stál 39.000 tuzexových korun, čili bonů. Vznikla i řada odznakových verzí – kromě tradičního britského Vauxhallu se vůz prodával i jako Bedford, Pontiac nebo Chevrolet, licenční výroba probíhala u Daewoo (model Racer/Le Mans), Isuzu (v Nigérii), či pod exotickými výrobci Asüna či Passport. Vzniklo úctyhodných 3.779.289 kusů, ale titul nejprodávanějšího Opelu všech dob patří modelu…

Opel Astra F

Velká změna v názvu bestselleru není jen tak – oficiálním důvodem bylo sjednocení do podoby, kdy všechny končily písmenem A. Proto tedy Vectra, Omega, Calibra a také Astra. Cílem byla pozitivní image a v průzkumech se ukázalo, že si zákazníci název spojují s cestami do vesmíru a obecně moderní technikou. Tří a pětidveřový hatchback šly na trh v srpnu 1991 a v říjnu se objevil Caravan, následovaný sedanem. Automobilka důkladněji zaměřila na bezpečnost – Astra dostala například předpínače pásů (výškově nastavitelných) nebo dvojité ocelové výztuhy ve dveřích.

Kombík nabídl 500 litrů základního objemu v kufru a 1630 litrů se sklopenými opěradly. Šesté generaci se sice nevyhnulo několik problémů (nadměrná koroze díky výrobním vadám, konstrukční vady nádrže, slabé rozvodové řemeny), ale i tak se stala nejprodávanějším Opelem všech dob – 4,13 milionu kusů do roku 1998.