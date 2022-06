Dokonalá BMW E36 ještě existují. Tohle z Česka má perfektní výbavu, šestiválec a cenou zažene mladé driftery

Hezkých BMW E36 je už docela málo a kdo prahne po kousku, který mu alespoň nějakou chvíli vydrží, musí se pustit do dlouhého pátrání. Našli jsme ale něco pro někoho, kdo nedělá kompromisy.

BMW E36 je společně s prvními dvěma generacemi Mazdy MX-5 takový inzertní otloukánek. Jakožto zadokolka s celkem jednoduchou technikou, potentními motory a příznivou cenou je oblíbeným autem pro řidiče, kteří se chtějí věnovat sportovní jízdě s kontrolovanými smyky. Ještě dnes jsme svědky prodejů ojetých BMW E36 s korozí a ve špatném technickém stavu, které se ale stejně prodají, protože na klikaté cestě za barákem to na to naučení stačí.

Vznikly nám také nová bazarová hesla. Nemůžete se snad ani ucházet o ojetou E36, aniž byste věděli, co je to hydra, vejdry nebo svárosvor. BMW E36 ale není jen otloukánek, který se hodí možná tak k zahození do příkopu, i když to tak možná někdy vypadá. Je to hlavně skvělé auto a začínající veterán. Kvůli zmíněným případům ale hezkých kousků ubývá a navíc rapidně rostou na ceně.

BMW E36 s šestiválcovým motorem, které je třeba již vyvařené, má hezký interiér, původní výbavu a je technicky v pořádku, vás bude dnes stát okolo dvou set tisíc korun. Takových aut je málo, ale pořád jsou. Stačí jen hledat, nebo mít štěstí. Verze M3, a ty běžné s velmi nízkým nájezdem nebo v mimořádně zachovalém stavu, jsou pak ale ještě dražší. Jeden takový kousek nyní nabízí český prodejce Advantage Cars.

Zde mají BMW E36 323i v paketu M Sport pokryté modrým lakem Avus Blue s 16palcovými koly Style 30 obalenými do pneumatik Bridgestone Potenza o rozměrech 225/50 R16. Auto z roku 1997 disponuje agregátem B52B25, tedy řadovým šestiválcem o objemu 2,5 litru, který v 5500 otáčkách za minutu disponuje výkonem 125 kW (170 koní). Stovku pokoří za osm sekund a hravě překročí hranici 220 km/h.

Uvnitř najdete dvouzónovou klimatizaci, palubní počítač, vyhřívaná sedadla, dobový telefon, elektricky ovládaná okna, dva airbagy nebo audiosystém Harman Kardon. Tento konkrétní kousek se vyznačuje ještě velmi nízkým nájezdem. Za 25 let totiž najel pouze 104.300 km. Také od toho se odvíjí cena, která činí 550.000 Kč. Tím se stává jedním z nejdražších BMW E36 na evropském trhu ojetin, pokud nepočítáme ostrou M3. Nutno podotknout, že je také ale jedním z těch nejhezčích.