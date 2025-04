Dojezdová rezerva už nefrčí, lepší je rovnou celé náhradní auto. Tohle se vejde do střední dodávky

Japonci jsou mistry, co se týče malých vozů. Zapomeňte na Kei Cars, tenhle elektromobil naložíte do běžné dodávky, přitom pokryje nároky na celodenní použití a má i klimatizaci.

Pokud jde o mikromobilitu, jen těžko byste hledali zemi s delší tradicí než je Japonsko. V ostrovní zemi, tvořené z 80 % horskými masivy, žije přibližně 122,6 milionu obyvatel, takže ve městech je poměrně rušno. Je to i domov tzv. kei cars, pověstných velkou užitnou hodnotou při malých vnějších rozměrech. Nyní automobilka KG Motors z Hirošimy přišla s ještě kompaktnějším vozem, který je navíc poháněn elektřinou.

Vozit si s sebou rezervní kolo pro případ defektu je běžná věc, ale vzít si na výlet celé náhradní auto, to už je vyšší úroveň. Tento jednomístný elektromobil se jmenuje Mibot a díky délce 2.490 mm, šířce 1.130 mm a výšce 1.465 mm se vejde do Toyoty Hiace, což je dodávka stejného segmentu jako například Ford Transit Custom nebo Volkswagen Transporter.

Mibot je vybaven 5kW elektromotorem, který ho rozjede na maximální rychlost 60 km/h. Doplňuje ho 7,68kWh baterie, s níž ujede při ustálené rychlosti 30 km/h až 100 kilometrů. Nabíjení 100V střídavým proudem trvá 5 hodin. Celková hmotnost vozu činí 430 kg. Minimalistický interiér nabídne 8palcovou obrazovku situovanou nalevo od volantu, protože na druhé straně je volič jízdy dopředu a vzad. Nechybí ani klimatizace.

Pro denní potřeby jedné osoby na cestování do práce nebo nákup je ideální. Navíc řada automobilek rozšiřuje svou působnost i na mikromobilitu, a tohle řešení by se jim do portfolia mohlo hodit. Cena činí v přepočtu 174.000 Kč, ale první kolo objednávek je již uzavřeno. Plán je vyrobit do konce příštího roku 3.000 kusů.