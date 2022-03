Dojezd 300 km za 10 minut, videohry a stovka pod čtyři sekundy. Audi A6 Avant e-tron je tady!

Platforma PPE se zahřívá na první uvedení sériového modelu. Dojde k tomu v příštím roce, prozatím tu tak máme další koncept.

Audi mělo v loňském roce to privilegium jako první oficiálně představit auto na zcela nové platformě PPE pro elektromobily, kterou vyvinulo společně s Porsche pod střechou koncernu Volkswagen. Na šanghajském autosalonu nám tak ukázalo podobu budoucího sedanu A6. Ten ale nikdy nebyl jen luxusním sedanem, nýbrž i praktickým kombi. Audi tak nyní uvádí druhou karosářskou variantu.

Audi A6 Avant e-tron stojí na stejném půdorysu jako verze sedan. Má tedy 4,96 m na délku, 1,96 m na šířku a 1,44 m na výšku. O šok z nového designu se postarala už první verze, nyní jen to jen takové doplnění, i když neméně elegantní. Obří 22palcová kola krásně vyplňují podběhy a krátké převisy napovídají o bohatém vnitřním prostoru a dobré ovladatelnosti.

Audi si již tradičně dává záležet na technologii světel a A6 Avant e-tron dostává to nejlepší, co teď může být. Technologie Digital Matrix LED a OLED tak nejsou jen od svícení na cestu, ale umí upozornit cyklisty na otevírání dveří, umí vítání i loučení s majitelem pomocí světelné show, ale také umožňují hraní videoher na nabíječce, když stojí auto proti zdi. Na tuto technologii jsme zvědavý v praxi.

Hlavní atrakcí platformy PPE jsou ale bateriové moduly o celkové kapacitě 100 kWh umístěné v podlaze mezi nápravami s 800V nabíjecí technologií. Jinak řečeno, baterie si dokáže odebrat až 270 kW nabíjecího výkonu, což se za ideálních podmínek má rovnat dobití z 5 na 80 % kapacity za 25 minut. Za deset minut pak máte získat šťávu na 300 km.

Plně nabité auto má pak zvládnout cestování až do vzdálenosti 700 km. Jízdní dosah motoru 50 TDI to sice pořád nebude, ale A6 Avant e-tron má výkonem blíže spíš k sportovním modelům, protože má na každé nápravě po jednom elektromotoru a dohromady udává výkon 350 kW (476 koní) a 800 N.m točivého momentu. Ostatně stovka má být pokořena do čtyř sekund.

Kdy tahle auta uvidíme na silnici? První produkční elektrické Audi na platformě PPE se představí v roce 2023. Automobilka také naznačuje, že díky modularitě platformy se na ní mohou postavit i vozy segmentu B, a naopak i luxusní auta segmentu D. Uvidíme tedy, co nás ještě čeká.