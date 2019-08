Dohoda žije? Renault chce obětovat kus Nissanu, aby mohl spolupracovat s FCA

Renault by prý podle všeho měl snížit svůj podíl v automobilce Nissan z důvodu restartování jednání s koncernem FCA. Zprávu o tom vydal magazín The Wall Street Journal, který vycházel ze zdrojů přímo z aliance. Francouzská automobilka má v Nissanu v současnosti 43,4 % podíl.

Na takový krok by však Renault potřeboval učinit ještě nějaké kroky. Tím hlavním bude domluva s francouzskou vládou, která v automobilce vlastní 15% podíl. Právě tamní vláda totiž v červnu, kdy bylo spojení FCA a Renaultu rozjednané a téměř na spadnutí, svými rozvážnými a příliš opatrnými kroky ohledně omezení spolupráce s Nissanem.

V důsledku toho koncern FCA, konkrétně rodina Agnelli, která řídí Fiat, ze spojení vycouvala. Renault se ale o koncern Fiatu stále zajímá a jedná tak o prodeji podílu v Nissanu i bez otevřených přítomnosti či zájmu druhé strany. Nakonec to tak bude zřejmě Renault, který bude s papíry v ruce hrát na kytaru rodině Angelli pod oknem a prosit o odpuštění.

Vláda samozřejmě měla ke zvážení takto vážných kroků důvody. Mohlo by to mít dopad na zaměstnané francouzské občany a podíl by se z 15 stáhl na 7,5 %. Automobilky dohodu prý odmítly komentovat, ale dle interních informací se již pomalu rozjíždí druhé kolo dohody.