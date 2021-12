Za zmínku pak určitě stojí ještě vyhřívaný volant, který ale stejně jako v případě modelu Challenger po chvíli už dost pálí do rukou. Audiosystém s 19 reproduktory je skvělý, nicméně jako skoro u každého amerického auta jsou i přes dobře nastavený ekvalizér dominantní spíše basy. Jsou to drobnosti, mnohem více vás budou rozčilovat zvětšující zrcátka.

Téměř každoroční péče je tu ale znát. Částečně digitální přístrojový štít funguje skvěle a je přehledný. Infotainment působí svižně a podporuje zrcadlení chytrých telefonů. Škoda jen, že není lokalizovaný do češtiny. Líbí se mi i některé jeho funkce, třeba elektrické sklopení hlavových opěrek na druhé a třetí řadě sedadel kvůli výhledu vzad. Nabíjet telefon můžete třemi způsoby, přes dva typy USB a indukčně.

Ačkoliv Dodge své aktuálně již jediné SUV v nabídce neustále inovuje, stáří se na něm už lehce podepsalo, zejména v interiéru. Na jednu stranu je to dobře, protože je tu snad na všechno nějaké tlačítko a snadno se v nich orientuje. Nicméně kvalita zpracování na pár místech pokulhává. Třeba loketní opěrka občas zavrže a plasty pod sedadly a ve výplních dveří působí dost lacině. S každou novou generací se americká auta neduhů s kvalitou a materiály zbavují, ale Dodge Durango už s námi bude za chvíli dvanáct let.

Podle počtu zvednutých sedadel činí objem zavazadlového prostoru od 487 do 2410 litrů. Sklopení třetí řady sedadel se dělá pomocí velké a snadno ovladatelné páky. Pokud to uděláte, lze nasadit velmi rozměrnou roletku, která působí, že by mohla fungovat i jako plachta na starý Mini Cooper . Pod dvojitou podlahou kufru se nachází ještě prostor na drobnosti.

Na trhu jsou i větší auta, ale díky svalnatým tvarům působí Dodge Durango giganticky. Vnitřní prostor tomu naštěstí odpovídá. Obří okna zajišťují perfektní výhled do všech stran. Nevadí tak ani tlusté A sloupky a o rozměrech auta máte vždy přehled, protože kam se podíváte, tam je vidět, jak ho plechy ještě obtékají. Pro nastupování není třeba vynaložit moc úsilí, nesedí se přehnaně vysoko a není tak třeba ani madla na vnitřní straně A sloupku.

Balíček vám přidá šestipístkové brzdy Brembo vpředu a čtyřpístkové vzadu, adaptivní tlumiče Bilstein, samosvorný diferenciál na zadní nápravě, 20palcová kola Hyper Black s pneumatikami Pirelli Scorpion Zero, sportovní výfuky, aktivní potlačení hluku v kabině, posunutí omezovače na 235 km/h a možnost táhnout za autem až 3950 kg.

Rok 2021 přinesl modelu přepracovanou přední část, nový design světlometů a pro verzi R/T je standardem 10,1palcový infotainment se softwarem Uconnect 5 a tři řady sedadel. Naše testované auto bylo ale od základního R/T odlišné v několika detailech. Lví podíl na tom měl především příplatkový balíček Tow n Go.

Pokud teď čekáte, že vám řeknu ještě o čtvrté generaci, tak máte smůlu. Od roku 2010 se totiž auto pořád jen inovuje. Letos proběhla již šestá modernizace a je to i důvod, proč máme Durango, konkrétně verzi R/T, v redakčním testu. Tyto vozy u nás prodává prodejce Tucar sídlící v Tuklatech u Prahy a není problém je u nás provozovat.

Vyjma rámového podvozku se Dodge Durango těchto jednoduchých bodů drží dodnes. Jedinou změnou je samonosná karoserie s vyztuženým prostorovým rámem integrovaným do skeletu karoserie, která je ve voze od třetí generace (2010). Tehdy se totiž SUV spojilo s Jeepem Grand Cherokee .

Co je to vlastně Durango? V roce 1997 jej značka Dodge vytvořila jako příbuzného pick-upu Ram, který měl na trhu čelit autům Chevrolet Tahoe, Ford Expedition, GMC Yukon, Lexus LX či Mercury Mountaineer. Dodge měl jasné cíle: vyrobit auto na rámu s místem pro sedm až osm pasažérů a velkou tažnou kapacitou až 3400 kilogramů.

Volně pak navázal přes 40. léta na éru muscle cars, ve kterých patřil k nejlepším. Tato nátura, nacpat snad do všeho obří motory, mu vydržela dodnes. 5,1 metru dlouhé SUV, které vidíte na fotografiích, se jmenuje Durango a pod jeho kapotou jsou k mání čtyři motorizace - 3.6 V6 Pentastar a osmiválec HEMI ve třech kubaturách.

Když Fordovi nechtěl už nikdo svěřit peníze, protože by za ně postavil další závodní auto, investovali do něj právě oni a pomohli tak rozjet automobilku Ford. Později, i přes Velkou hospodářskou krizi, Dodge udržoval ve výrobě řadové šestiválce a osmiválce. Byl pokrokový, jeho auta měla třeba 12voltovou elektrickou síť a kovovou karoserii bez výdřev.

Podvozek by mohl být komfortnější

Zařvi!

Nerad se opakuji, ale zvuk, který novodobý motor HEMI produkuje, se nikdy neoposlouchá a patří ke klenotům skomírající éry spalovacích motorů. Nedokážu si představit svět, ve kterém takhle nic nezní a myslím si, že Dodge ten první elektromobil právě teď ladí se slzami v očích. Ani bych se nedivil, kdyby tam někdo při ladění podvozku práskl kladivem na zem se slovy: „Kašlu na to, jdu domů“.

Když Dodge Durango spatříte, asi nabudete pocitu, že potřebujete nukleární pohon ponorky Nautilus, aby se vůbec pohnul z místa. A teď si představte, že těchto 2410 kg používá k pohybu „pouze“ 268 kW při 5150 otáčkách za minutu a 530 N.m ve 4250 otáčkách. Tedy v případě, že máte jako my základní osmiválec o objemu 5,7 litru. Pak jsou v nabídce ještě divočiny jako je Hellcat, ale to už se bavíme o autě pro šílence.

Náš základní osmiválec byl takový řádný pracant, který lze nastartovat na dálku pomocí klíče a vychutnat si tak každý tón libozvučných výfuků. Reakce na plyn jsou pro tento motor typicky okamžité a i přes vysokou hmotnost se vůz pohybuje tak nějak samozřejmě. Nemusí se nijak zbytečně nadechovat, už od nízkých otáček má moc příjemný zátah a od čtyř tisíc prolomí ledy a začne táhnout velmi srdnatě.

S rostoucí rafičkou otáčkoměru navíc nabírá na intenzitě také zvuk, který zůstává dokonalý v celém spektru. Hodnota zrychlení z 0 na 100 km/h za 7,1 sekundy nepůsobí na papíře nijak zběsile, ale když v něm sedíte a sešlápněte pedál plynu až na podlahu, celá ta masa kovu a kůže se sebere a najednou si říkáte, jestli náhodou nestrháváte vrchní vrstvu asfaltu. V tomhle tedy neukážete záda moderním ostrým hatchbackům, ale získáte pocit, že je vaše auto může sežrat.

Durango R/T je auto jako dělané na tahání přívěsů s koňmi i lodí. Legislativně je u nás dáno, že Durango utáhne 3500 kg, stejně jako Ram 1500. V Americe platí 3900 kg pro Durango a 5100 kg pro Ram. S řidičským průkazem skupiny B toho tedy moc neodtáhnete, s B96 vlastně také ne. Jako pracovní nástroj dává Durango smysl hlavně řidičům s průkazem B+E, kdy celková souprava nesmí překonat 7000 kg a přívěs nesmí přesáhnout 3500 kg.

Ať už ale budete s autem dělat cokoliv, připravte na to svou peněženku. Dostat se pod deset litrů znamená, že se budete ploužit po rovinkách mezi vesnicemi, lechtat u toho plyn a cenit zuby kdykoliv budete muset dát někomu přednost. Reálně se budete pohybovat okolo 13 až 15 l/100 km. S častým podílem dálnice a při využívání potenciálu motoru to ale bude spíš 17 až 20 l/100 km. Nádrž na 93 litrů je naštěstí dostatečná, ale u benzinky budete plakat.

Velký podíl na skvělém projevu pohonného ústrojí má osmistupňová převodovka ZF, která je s motorem dokonale sladěná. Zbytečně ho nedusí, při nutnosti podřazení na nic nečeká a rovnou to udělá, a hlavně u toho necukne. Skvěle odladěné jsou i rozjezdy. Možnost ručního řazení máte na páce i pomocí pádel pod volantem. Při běžném cestování ale vůbec není potřeba do toho převodovce zasahovat.

Žádná baletka

Jak již bylo řečeno, naše Dodge Durango R/T má pohon všech kol a příplatkový samosvorný diferenciál vzadu. To vše kombinované se sportovně naladěnými tlumiči a 20palcovými koly na celoročních pneumatikách. Navíc je to první SUV, které jsem viděl s takovou tažnou kapacitou a zároveň se speciálním režimem pro závodní trať. Inu, Amerika.

Jak tohle všechno může fungovat? Při běžné jízdě nemůžete čekat ladné pohupování jako za volantem Ramu 1500 se vzduchovým podvozkem. Durango je tužší, ale velká kola do výmolů pokládá něžně, bez nepříjemných kopanců. Řízení celkem ujde. Není spojené s předními koly pocitově jako přes pruty, ale vyvolává ve vás dojem evropského SUV.

Nějakou ostrost nebo pořádnou vazbu od předních kol ale nečekejte. Předek se do zatáček stáčí docela ochotně, ale nezbavíte se náklonů karoserie. Rozměry auta nejsou na české silnice nijak přehnané, máte pocit jako ve střední dodávce, ve které ale sedíte jako v normálním autě. Dokonce ani při parkování třeba u nákupního centra není problém.

Trakce obou náprav je na skvělé úrovni, výjezdy ze zatáček pod plynem vás navíc mohou i pobavit, protože Durango se začne nejdřív lehce žvýkat na gumách a pak si lehce vybočí záď. Pocit při rychlejší jízdě je ale úplně jiný než u silných evropských SUV, protože si pořád zachovává brutální náturu amerických muscle cars.

Po silnici pobíhá jako splašený slon a řve u toho jako Varan komodský, když ochraňuje svoje vajíčka. Když ho pak chcete natvrdo zabrzdit, oceníte velmi vysoký účinek setupu Brembo a skvělé dávkování. Tohle se jim opravdu povedlo. Při plném brzdění se navíc nezačne zmítat po silnici, ale pořád si umí udržet stabilitu.

Je to tedy zábavné auto, ale nesmíte od něj čekat ladné a houpavé SUV. Na to tahle konkrétní specifikace prostě není. Svým způsobem je to absolutní nesmysl, protože kdo bych chtěl pracovní auto obřích rozměrů se sportovně naladěným podvozkem, kterému spotřeba při rychlé jízdě vystoupá nad 20 l/100 km? Jenže za Durango mluví jeho charakter. Má prostě silné osobité kouzlo, kterému je snadné podlehnout.

Cena

Zahořet pro Durango láskou je snadné, ale reálná spotřeba vám ty růžové brýle zase sundá. Co je však zase vrátí aspoň na nos, je cena. Durango s motorem HEMI, sedmi sedadly a už v základu velmi solidní výbavou vyjde na 1.330.361 Kč. To je cena za sedmimístný Hyundai Santa Fe ve výbavě Luxury. Má ale čtyřválcový hybrid. To jen tak pro kontrast. Testovaný Dodge Durango vyšperkovaný příplatky stojí 1.754.400 Kč.

Evropské SUV těchto rozměrů se sedmi sedadly a tažnou kapacitou 3500 kg je třeba BMW X7. S motorem xDrive40d ale stojí 2.346.500 Kč bez příplatků. Jistě, Dodge Durango nemá tak kvalitní interiér jako BMW a spotřebu může mít klidně dvojnásobnou, ale cenou prostě vyhrává. Navíc je volbou lásky.