Dodge chce zachránit svět před nudnými elektroauty. Má akční kampaň s Chargerem Daytona

Automobilka Dodge představila svou novou kampaň Save the Planet, čili „zachraňte planetu.“ Oním zachráncem má být nový Charger Daytona, dvoumotorový elektrický muscle car s výkonem 500 kW, driftovacím a gumy-pálícím jízdním režimem a elektronickým „výfukem,“ který výkonem až 600 kW dodává zvuk i vibrace a dává tak jízdě větší šťávu.

Svět je prý nutné ochránit před nudnými elektroauty, v reklamě se říká: „Nevyrábíme elektromobily, protože je to módní. Stavíme je proto, abychom něco změnili. Abychom ochránili naši budoucnost a budoucnost našich dětí, stavíme elektromobily, abychom zachránili naši planetu. Abychom ji zachránili před všemi těmi trapnými, bezduchými, chabě vypadajícími samořiditelnými spacími kapslemi, kterými všichni ostatní neustále zamořují naše ulice... Proto to děláme.“ Že by narážka na Cybertaxi od Tesly?

Připomeňme si, že Charger aktuální osmé generace stojí na platformě Stellantis STLA Large a má baterii o kapacitě 100,5 kWh. K dostání je v základní verzi R/T s výkonem 340 kW, případně 370 kW až po dobu 15 sekund, a Daytona se standardním výkonem 440 kW, z nichž se skrze tovární kit může stát již zmíněných 500 kW. K dostání bude i se spalovacím motorem, a to řadovým šestiválcem o výkonu 309 nebo 404 kW.

Dvoudveřové provedení je již na trhu, čtyřdveřový model se objeví v příštím roce. V rámci kampaně začal Dodge nabízet také doplňky inspirované verzí Daytona – trička, mikiny a lahve na vodu s nápisem „Věřte ve vyšší výkon.“