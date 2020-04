Dočkáme se nové generace Kie Stinger? Její klesající prodeje nevěstí nic dobrého

Sportovně střižený liftback Kia Stinger se po uvedení v roce 2017 dočkal velice pozitivních ohlasů, a to nejen v případě své vrcholné verze GT s 3,3litrovým šestiválcem pod kapotou. Nyní se ale objevují informace, že o další generaci modelu nemá korejská automobilka příliš jasno a příchod nástupce tedy není úplně jistý.

Od značky oficiálně ještě žádné rozhodnutí nezaznělo, magazín The Korean Car Blog nicméně uvádí, že budoucnost možného nástupce Stingeru rozhodnou především prodeje současné generace. Čísla prodejů totiž u modelu padají. Například mezi roky 2018 a 2019 spadly o zhruba 18 %, zatímco v prvním čtvrtletí 2020 klesly o 21 % oproti stejnému období v roce 2019.

Současné situaci tak samozřejmě vůbec nepomáhá i celkový ekonomický útlum kvůli pandemii koronaviru a obecná nelibost veřejnosti nyní řešit nákup nového auta. Sečteno podtrženo, půda pod nohami Stingeru nevypadá zrovna úrodně, nehledě na možný příchod druhé generace.

Už minulý rok přitom uvedl tehdejší šéfdesignér značky Gregory Guillaume, že si Stinger nevede tak dobře, jak automobilka původně očekávala. Model byl prezentován jako vrchol nabídky značky, který měl najít novou skupinu zájemců, přesto ale musel prokázat svůj úspěch po finanční stránce.

Guillaume ovšem také dodal, že značka musí být trpělivá a dát modelu šanci. Naznačil však, že v budoucnu by mohlo jméno Stinger označit i zcela jinak pojatý model – nepřímého nástupce bychom se tedy stále dočkat mohli. Myšlenky však padají na použití výrazného jména v nadcházející ofenzivě elektromobilů.

Prozatím to vypadá, že Stinger tu s námi ještě nějakou chvíli bude. Kia údajně plánuje rozsáhlou modernizaci vozu, a to včetně zmíněného dvakrát přeplňovaného V6 ve verzi GT. Stejně tak by došlo na kosmetické úpravy na exteriéru a aktualizaci techniky v interiéru po stránce konektivity nebo asistentů.