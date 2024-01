Dobrý šofér si musí dávat pozor i na česnek. V akademii Rolls-Royce zjistíte, že neumíte brzdit ani otevírat dveře

Řekněme, že se chcete stát řidičem osobního luxusního vozu z povolání. Takzvaný šofér vykonává profesi, která si svůj název odvodila od francouzského slovesa chauffer (řídit). Jedná se o vznešenou a velmi náročnou pracovní pozici, která vedle samotného řízení vozidla sestává ještě z mnoha dalších aspektů, které si každý šofér musí vyladit k dokonalosti. Tedy pokud chce v práci setrvat. Šoférování je již od úplných počátků spojeno s automobilkou Rolls-Royce. Aktuálně je šéfem interní akademie pro šoféry Andi McCann, který po letech přijel do Prahy, aby nás něco ze svého řemesla naučil.

Kdo je Andi McCann?

Andi je vedoucí akademie pro šoféry a tuto činnost vykonává prakticky po celém světě. Je to sympatický, výřečný, vtipný a soustředěný člověk, který má co říct. V rámci své profese dokonce spolupracoval s několika jezdci formule 1, z nichž se později stali mistři světa. Sám je aktivním závodníkem, aktuálně se účastní soutěží s Mazdou MX-5. Je to profesionál, který vás k sobě svým vyprávěním připoutá a budete mu viset na rtu.

Takže vy chcete být šofér…

Dobrého šoféra dělá celá řada věcí ještě předtím, než nastartuje. Každodenní agenda šoférů se liší. Hotelový šofér bude mít jiný denní plán než exkluzivní šofér pro zámožnou rodinu. V každém případě musí být v perfektní fyzické kondici a dbát o svůj vzhled. I toho nejlepšího však mohou srazit na kolena detaily. Andi se pustil do vyprávění o šoférovi, který měl rád česnek, takže ačkoliv byl čistotný, v létě se potil a zapáchal. Sám to samozřejmě necítil, ale jeho pasažéři ano. Práci mu zachránila změna jídelníčku.

Je důležité se na cestu připravit, být proaktivní a dochvilný. Pokud je to potřeba, cestu naplánujte. Má zákazník nějaké preference? Cestuje se zavazadly? Má nějaké specifické požadavky? Co hudba, občerstvení, klimatizace? A detail - nikdy se neptejte na to, jaký byl let. To už se rovnou můžete zeptat: „Jak se dnes máte?“. Let je totiž téměř vždy otravný, úmorně dlouhý a nudný. Raději se zeptejte, jestli je pasažér v této zemi poprvé. Buďte připravení mluvit, ale také mlčet.

Naložte zavazadla a otevřete cestujícím dveře. Ani jedno z toho nenechte dělat klienta. Vy za zavazadla zodpovídáte, takže si je umístíte tak, jak je potřeba. Dveře otevřete jedním úkrokem do strany, bez očního kontaktu. Ostatně tahle profese by se dala popsat slovy Henryho Royce: „Vezmi to nejlepší, co existuje, a vylepši to. No a pokud to neexistuje, tak to vytvoř“. Sedí to vlastně i na samotnou automobilku.

Pak tu jsou takové obecné poučky, které se dají perfektně aplikovat na každodenní jízdu i s vaším autem. Jsou to věci, které všichni samozřejmě víme, ale když vám je přednese tak fundovaný člověk jako Andi McCann, uvědomíte si, že je to tak jednoduché. Že právě ty malé detaily dělají dokonalý celek. Věděli jste třeba, že na vaši psychiku lépe působí, když svou cestu autem započnete rovnou jízdou vpřed, nikoliv couváním z parkovacího místa?

I tu nejlepší dvouhodinovou cestu vám mohou zkazit poslední dvě sekundy, třeba když klientovi špatně zastavíte u obrubníku, případně vedle louže. Když jste někde na čas, jste tam pozdě. Ale za mě to nejdůležitější - nikdy nenechte okolní provoz, aby vám narušil dynamiku vaší jízdy. Přirovnejme si to k závodění (hodně obrazně řečeno). Když jedete ve skupince aut hned po startu, vnímáte nejen své tělo a auto, ale musíte mít perfektní přehled o tom, co dělají auta okolo vás.

Okolo sebe si jako šofér vytvoříte neviditelný bezpečný okruh, kde máte prostor pro případné manévry, kterým se ale téměř vždy dá předcházet. Odpolední špička v Praze - auta jsou všude okolo vás. Dvě stě metrů před vámi kontrolujete semafor, hlídáte si bezpečnou vzdálenost u auta před vámi, zprava kontrolujete přijíždějící autobus a zleva cestující, co právě vylezli z tramvaje na betonový ostrůvek. Tohle máme umět a dělat všichni - řízení je multitasking, a pokud to má být vaší profesí, musíte v tom být mistři.

A do toho všeho musíte naprosto dokonale ovládat svůj vůz. Jde to samozřejmě pouze v případě, že k tomu máte patřičný nástroj. Rolls-Royce takovým autem je. Pokud vám tohle auto nějakým způsobem cukne, není to jeho chyba, ale vaše. To auto umí naprosto hladkou jízdu a je vaším úkolem se naučit ho ovládat tak, abyste naplno využili jeho schopnosti. Nejvíc je to vidět na brzdění.

Jsou tři levely mistrovství v zastavování a jsou pojmenované podle toho, jaký drink má klient vzadu ve své plné sklence - Whiskey Stop je nejhrubší zastavení, Gin-Tonic Stop průměrné a Champagne Stop to úplně nejlepší. Jde o to, s autem zastavit hladce, bez jakéhokoliv škubnutí, což vyžaduje mistrovskou práci s brzdovým pedálem. Abyste tohle natrénovali, potřebujete odborný dohled mistrů v oboru během dlouhé a prestižní akademie pro šoféry, za kterou samozřejmě vysolíte balík peněz. Za jedno odpoledne v Praze se to nenaučíme a ani to nebylo cílem, tohle byla ochutnávka.

Brzdy Rolls-Royců jsou ale dost velké a dost dobré na to, aby perfektně odváděly teplo, protože takové zastavování vyžaduje konstantní a dlouhý tlak na brzdový pedál, což vytváří hodně tepla. Klíčem k takovému zastavování je, že šlápnete na brzdu třeba o tři sta metrů dříve, než by vás to normálně napadlo. A pak si s nohou na pedálu hrajete tak, aby vůz nezakýval, především při úplném zastavení.

Tento článek vás nemá naučit lépe řídit, ani nemá dát virtuální facku učitelům autoškol, že takhle je to přece normální, tak ať se snaží. Bylo to pro nás jen takové nakouknutí do světa, o jehož komplikovanosti, propracovanosti a důslednosti jste možná ani neměli ponětí. Šoférování je náročné povolání, které nemůže dělat každý. Najednou zjistíte, že neumíte brzdit ani otevírat dveře.