Dobové fotky Tatry 603 jsou nádherné. Krásná atmosféra ale patřila jen někomu

Nelze popřít, že dobové produktové fotografie automobilů mají něco do sebe. Dříve jsme se už rozplývali nad barevností a atmosférou produktových snímků Škody. Teď může přijít na řadu kopřivnická Tatra, která ač se držela tehdejšího motivu šťastných lidí ve společnosti svých vozů, na druhou stranu ukazovala reálnou stránku vlastnictví osobní Tatry ještě silněji.

Kouzlo tehdejšího vrcholu automobilové produkce, nádherné Tatry 603, je nevyvratitelné. Navíc na barevných fotkách, kde se limuzína ukazuje v krásných lokacích. Zatímco ale pestrobarevně lakované škodovky, zobrazené s veselými majiteli ve veselých situacích, měly na našem území v 60. až 80. letech alespoň částečný punc dosažitelnosti, pro širou a těžce pracující veřejnost byla T 603 jednoduše nedostupným produktem.

T 603 vznikla na základě nutnosti reprezentačního vozidla pro potřeby úřadů, ministerstev, vlády a KSČ. Pózování u zaparkované Tatry vedle jezírka s labutěmi nebo před luxusním hotelem si tak mohla splnit jen vybraná sorta lidí. A když už neměl na tatrovku nárok průměrný Čechoslovák, v zahraničí mohl mít proudnicový design limuzíny potenciál.

Přestože se ale Tatra 603 údajně těšila velkému zájmu ze zahraničních trhů, jen minimum exemplářů bylo nakonec exportováno, natož do rukou movitých soukromníků. Do zahraniční tak měly zamířit jen desítky kusů, a to především do zemí východního bloku, kde opět skončily ve službě tamních pohlavárů a jako reprezentační vozidla československých ambasád.

Když přišel v roce 1974 čas na nástupce Tatru 613, kterou v prvních letech výroby taky doprovázely malebné produktové fotografie, situace se opakovala. I nová tatrovka fungovala jako služební vůz pro nejvyšší státní úředníky a funkcionáře vládnoucí komunistické strany.

Až nástupem 90. let a uvedením modelu T 700, posledního osobního vozu Tatry, se propagační snímky chytily tehdy moderního trendu, na který přešla i mladoboleslavská Škoda. Z pěkných lokací a snímků spokojených rodin se přešlo k produktovým fotkám ve studiích. Zaměření tak padlo hlavně na samotný produkt, méně už na atmosféru kolem něj.