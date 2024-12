Do starého železa ještě nepatří. Porsche Carrera GT zajelo krásný čas na Nürburgringu

Jen málo těchto aut skončilo jako garážové těžítko, takže se jeho funkčnosti na silnici značka věnuje i více než 20 let po premiéře.

Není to tak dlouho, co jsme vám psali o novinkách ohledně dvacetiletého supersportu Porsche Carrera GT. Tento desetiválcový klenot stuttgartské automobilky totiž dostal drobné úpravy na podvozku a také nové pneumatiky Michelin Pilot Sport Cup 2 s označením N, které jsou exkluzivně pro Porsche.

„Vyvíjet novou pneumatiku pro 20 let staré auto je velmi neobvyklé. Ukazuje to důležitost Carrery GT a jejích zákazníků i v dnešní době“, uvedl vývojový jezdec Jörg Bergmeister během prezentace v letošním říjnu. Aby to ale nebylo jen o hezkých prohlášeních, vzal Bergmeister nově obuté auto na Severní smyčku Nürburgringu.

No a je z toho krásný čas 7:12,69. Mezi silničními auty je tak Carrera GT na tomto okruhu rychlejší než Lexus LFA s paketem pro Nürburgring, Porsche 911 GT3 předchozí generace po faceliftu, BMW M4 CSL současné generace nebo Porsche Cayman GT4 RS. Video z jízdy máte přiložené výše, podrobnosti o kole si ale uzmul magazín „sport auto“ a podělí se o ně až ve svém lednovém vydání.