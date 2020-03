Do skladu s veterány pustili profesionála s dronem. Jeho záběry nemají obdoby

Lidé by v současnosti kvůli novému koronaviru měli cestovat co nejméně a úplně nejlepší by bylo, kdyby zůstali doma a vůbec nevycházeli. V návaznosti na to jsme vám přinesli výběr automobilových muzeí, které můžete navštívit z domova, a omalovánky, které pro vaše ratolesti přichystal například Mercedes-Benz nebo designér Ian Callum.

Dnes tu pro vás máme jedno zajímavé video, které vzniklo v Classic Auto Mall v americkém státě Pennsylvania. Nečekáme samozřejmě, že by se někdo z našich čtenářů po skončení karantény sbalil a odjel se podívat do Ameriky na veterány, ale video pro vás může mít slušnou hodnotu, ať už je karanténa, nebo ne.

V tomto komplexu se nachází 1400 aut, drtivá většina z nich je na prodej a na své si přijde opravdu každý. K vidění jsou exempláře od počátku minulého století až po zlatá sedmdesátá léta. Video z tohoto komplexu vytvořil Nick Lang, který se chopil ovladače od kamerového dronu a nasadil si brýle DJI First Person View.

S dronem pak celé muzeum perfektně proletěl a přivedl tak na svět unikátní záběry. Na video se připravoval dva dny. Magazínu Car & Driver pak prozradil, že během natáčení seděl v jednom z vystavených vozů přímo uprostřed obchodu.