Do šampionátu elektrických off-roadů vstupuje i McLaren. Odhaluje svůj speciál

Šampionát elektrických off-roadů Extreme E přilákal další automobilovou značku. Po nedávném uvedení konceptu závoďáku Tavascan Extreme E od španělské Cupry se do závodů v odlehlých končinách pustí v nové sezóně i McLaren. Britská značka tak nyní ukazuje první fotky svého stroje.

Všechny závodní off-roady v šampionátu Extreme E vychází z identického základu modelu Odyssey 21 od společnosti Spark Racing Technology. Pohonným ústrojím je dvojice elektromotorů pro výkon 400 kW (544 koní) s baterií o kapacitě 54 kWh. Ve výsledku umí 2,3 metru široký a 1780 kg vážicí závoďák sprintovat z nuly na 100 km/h za 4,5 sekundy.

Do šampionátu vstupuje McLaren ve spojení s kanadským motorsport specialistou Multimatic. Za volantem speciálu, vyvedeném v ručně malovaném schéma od ilustrátora Vica Lee, se budou střídat Emma Gilmour a Tanner Foust.

V pořadí druhá sezóna šampionátu Extreme E odstartuje příští rok v únoru v Saúdské Arábii. Kompletní kalendář s pěti samostatnými závody bude teprve zveřejněn. Týmy se mají nicméně vydat do Afriky, na Island, do Grónska a rovněž do Jižní Ameriky.