Do Le Mans míří filmová hvězda. Komiksový antihrdina i rázný Sparťan bude sedlat Porsche

Michael Fassbender chtěl být závodníkem už od dětství. Jak je vidět, za volantem mu to skutečně jde.

Letošní ročník světoznámého závodu Le Mans odstartuje v sobotu 11. června. Po třech letech, kdy pandemie koronaviru odsunula ročníky 2020 a 2021 na netradiční termíny, se tak vše vrátí do starých kolejí. Pro Michaela Fassbendera, slavného hollywoodského herce, to ale bude ještě jiné, protože na něj čeká startovní rošt.

Stává se to málokdy, ale když nějaká slavná osobnost ukáže zápal a talent, má šanci se do Le Mans dostat. V minulosti se to podařilo třeba Paulu Newmanovi a zajezdil si i Nick Mason, bubeník kapely Pink Floyd. No a i Patrick Dempsey není jenom ta hezká tvářička ze seriálu Chirurgové a z filmu Rande u přepážky, ale i pilot Ferrari 430 GT2.

Michael Fassbender začal v seriálu Bratrstvo neohrožených, ale opravdu signifikantní role měl až v testosteronové jízdě 300: Bitva u Thermopyl a komiksové sérii X-Men, kde ztvárnil mladého Magneta. Se závody začal v roce 2017, kdy se účastnil série Ferrari Challenge a párkrát stál i na bedně. Aktuálně jezdí za Proton Competition 24h Le Mans Series.

Nejčastěji tak usedá za volant Porsche 911 RSR. Ve stejném voze se mu letos splní sen a Le Mans skutečně pojede v kategorii GTE Am. Druhým jezdcem bude Matt Campbell a třetího tým teprve oznámí. O Fassbenderovi jste se mohli již dříve dočíst přímo od Porsche. Tiskové oddělení totiž rádo využilo příležitosti, že jejich auto sedlá právě slavný herec.