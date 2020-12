Do Evropy zamířily stylové mopedy do zásuvky. Češi ale vyrobili něco hezčího

Mladá americká společnost Huck Cycles, konkrétně ze Severní Karolíny, je v motoristickém průmyslu teprve nováčkem. To ji ale nezastavilo, aby přerostla Spojené státy a nyní již vpadla do Evropy. Co od ní očekávat? Jedná se o elektrické bicykly a elektrické mopedy postavené od základu firmou, kterou založil válečný veterán.

Z miniaturního byznysu je nyní společnost, která má deset zaměstnanců a produkuje padesát vozidel měsíčně. V posledních měsících se firma přesunula do větších výrobních prostorů a připravuje se ještě zvětšit svou výrobní kapacitu. V popředí nabídky jsou mopedy Rebel o výkonu 2000 W a Stinger o výkonu 3000 W.

Modely nejsou ničím speciální, zajímavý je na nich především vzhled. Místo futurismu totiž tvůrci vsadili na pořádné retro, takže takový Stinger vypadá jako stará motorka. Akorát tedy bez toho spalovacího motoru působí rám poněkud opuštěně. Vrcholná verze Stinger X stojí v přepočtu necelých 120 tisíc korun, slabší Rebel je za 92.000 Kč.

Pro někoho může být tato alternativa klasického mopedu zajímavá. Nicméně pokud chcete vyloženě stylový moped, nemusíte se spoléhat na dovoz z Ameriky. Narážíme tím na bratry Ondřeje a Martina Reichovy, kteří mají ve Stráži nad Nežárkou svou vlastní dílnu Reichmoto na přestavby motocyklů.

Tady vznikají opravdu nádherné kousky, naším favoritem je určitě přestavěné Suzuki DR650, všechny ale vypadají skvěle. Pokud jde ale o mopedy, mají za sebou bratři kreaci, která by vás asi jen tak nenapadla. V dílně totiž udělali přestavbu klasické Babetty na opravdový Cafe Racer.

Zmrzačený československý moped oholili na kost, dali mu nově vypletená kola, zadní tlumiče ze Simsona a spoustu dalších nových dílů. Výsledek vypadá fantasticky a možná bude i levnější než americký přistěhovalec. Nikdo vás nenutí kupovat si moped, ale je zajímavé vidět, jaké jsou dnes možnosti.