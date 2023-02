Do Evropy míří nová Mazda se třemi řadami sedadel. Bude mít pohon zadních kol a snad i šestiválec

Rozšíření řady CX na 4 modely zvládne Mazda ve velmi krátkém čase. Ve hře je i rozšiřování rotačního motoru.

Mazda rozjíždí globální ofenzivu v segmentu SUV. Loni přivedla na trh model CX-60 a teprve nedávno utichly fanfáry z představení velkoprostorové CX-90 se třemi řadami sedadel. V následujících měsících přijde její pětimístná verze CX-70 a koncem roku kompletní řadu doplní mezistupeň CX-80.

Co si pod tím představit? Jednoduše půjde o prodlouženou CX-60 se třetími řadami sedadel. To znamená, že přesáhne délku 4740 mm, přičemž většina půjde ve prospěch rozvoru, aby bylo ve třetí řadě dostatek místa na nohy. Pro připomenutí, CX-60 má mezi předními a zadními koly 2870 mm. Nová platforma napovídá použití šestiválcových motorů s pohonem zadních kol. Do CX-60 se sice dávají i čtyřválce, ovšem pro větší „osmdesátku“ by mohly být poddimenzované. Vzhledem k tomu, že CX-70 a CX-90 jsou vyvíjené s ohledem na americký trh, CX-80 je určena pro Japonsko, Evropu a další trhy.

Evropa přijde o kompaktní crossover CX-3, jehož výroba skončila a dostupné jsou už jen skladovky. Mazda CX-5 ještě nějakou dobu vydrží, protože jde o nejprodávanější model a pravděpodobně jím zůstane i pro letošní rok vzhledem k plánované mild-hybridní verzi se zážehovým motorem.

Vize k roku 2030 je mít víc jak poloviční zastoupení elektromobilů v portfoliu. V tomto ohledu má Mazda co dohánět, jelikož nově představená MX-30 je jediná svého druhu. Na druhou stranu, jelikož Mazdy 3 a CX-30 jsou postavené na příbuzné platformě, nebyla by integrace elektrického pohonu doplněná wankelovým motorem složitá.