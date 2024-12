Do Česka vstupují nové čínské značky Omoda a Jaecoo. Nabídnou luxusní SUV i auta pro mladé

Ještě před třiceti lety automobilka Chery vůbec neexistovala, dnes však působí na trzích po celém světě. Česká republika mezi nimi nebyla – až do nynějška. V listopadu 2024 byla podepsána dohoda, od příštího roku bude vozy značek Omoda a Jaecoo, které obě patří pod čínským státem vlastněný koncern Chery Automobile Co., na český trh dovážet společnost Grand Automotive Central Europe.

U příležitosti slavnostního vstupu na český trh přijel do Prahy Charlie Čang, zástupce generálního ředitele Chery Automobile, a rozhovořil se o tom, jaké mají v Evropě plány, i zda chtějí nabídnout auta s výměnnými bateriemi.

V portfoliu Chery Automobile je kromě značky Chery a zmíněných Jaecoo a Omoda také Exeed, Luxeed, iCar či Jetour. Právě Omoda a Jaecoo jsou značky orientované na exportní trhy – Chery je největším čínským exportérem aut mnoho let za sebou – a už se v řadě evropských zemí, např. ve Velké Británii, Polsku či Španělsku, nabízejí.

V Barceloně je i výrobní závod a v Německu probíhá část vývoje. Evropští jsou také někteří subdodavatelé, patří k nim Bosch i Siemens. „Máme filozofii ‚V Evropě pro Evropu‘,“ řekl k tomuto Čang. Pochopitelně, výroba v Evropě je důležitá – ostatně, mnohem více, než majetková struktura automobilky – aby se čínská automobilka vyhnula dodatečným clům, které EU uvalila na elektromobily vyrobené v Číně.

Ve Španělsku, kde značky působí od února, dokážou značky v současné chvíli prodat okolo dvou tisíc aut měsíčně, v Polsku, kam vstoupily teprve v září, okolo osmi stovek. Dohromady ale Chery prodá přes dva miliony aut za rok.

„Za prvních 10 měsíců (letošního roku) skupina prodala více než dva miliony vozů, což je téměř 40% nárůst oproti stejnému období loňského roku. Co se týče mezinárodního prodeje, loni jsme prodali 940 tisíc aut. Letos očekáváme víc než milion,“ řekl Čang.

Start prodejů v Česku je na řadě v únoru 2025, ale pro jaké zavedené značky budou nováčci konkurenty, Čang neprozradil. „Cílovými zákazníky jsou pro Omodu mladší generace, která hledá něco odlišného, jedinečného a osobitého. Pro Jaecoo jsou to městské elity, které chtějí koupit ověřený produkt za dostupnou cenu,“ vzal to odjinud.

Pochopitelně, pro dobré prodeje je důležitá síť servisů, a také to, aby měly kde brát díly. „Jedna z klíčových věcí, kterou jsem se naučil při cestování do různých zemí, je dostupnost servisu a náhradních dílů,“ uvědomuje si to Čang. „Máme dceřiné společnosti ve Velké Británii, Španělsku, Itálii, Polsku, Nizozemsku a dalších zemích. Pro každou z nich máme sklady náhradních dílů. To nám umožní velmi rychle reagovat na potřeby zákazníků,“ slibuje.

Z podcenění tohoto aspektu na českém trhu nelze Omodu ani Jaecoo podezírat. „V počáteční fázi bychom chtěli mít před uvedením značek patnáct dealerství,“ říká Čang. Někteří partneři jsou podle něj nadšení, „entuziastičtí a jsou si značkami velmi jistí“.

Omoda plánuje u nás začít s konvenčně poháněným crossoverem 5 a jeho elektrickou verzí E5. Na polském trhu má konvenční verze 1,6l přeplňovaný čtyřválec o 147 koních (108 kW) a 275 Nm, spolupracující se sedmistupňovou dvouspojkovou převodovkou. Stojí v přepočtu od 678 tisíc korun.

Elektroverze nabídne 204 koní (150 kW) a 340 Nm, dojede až 402 km daleko se spotřebou 16,9 kWh/100 km a nabíjení 61kWh baterie z 30 na 80 % zabere v ideálním případě 28 minut výkonem 80 kW. Na španělském webu značky je uvedena i cena - v přepočtu 893 tisíc korun.

Jaecoo přiveze crossover 7, který se nápadně podobá produktům britského Land Roveru, se spalovacím a plug-in hybridním pohonem. Klasická spalovací verze má pod kapotou stejnou šestnáctistovku, jako Omoda 5. Základní verze Urban s pohonem předních kol stojí v Polsku v přepočtu 822 tisíc korun, verze Offroad s pohonem všech kol umožňujícím volit z několika jízdních režimů je s cenou v přepočtu 927 tisíc korun citelně dražší.

Plug-in hybrid, tentokrát dle španělského webu, nabídne 340 koní (250 kW) a 525 Nm. Baterie má kapacitu 18,3 kWh, schopná se nabíjet až 40 kilowatty, v nabídce však je jen pohon jedné nápravy. Cena na webu nicméně není.

Elektromobily, kterých bude později v nabídce víc, nenabídnou výměnné baterie. „Není to něco, co máme v plánu, protože technologie baterií se nyní velmi rychle vyvíjí. Navíc, rychlonabíjením můžeme během velmi krátké doby dosáhnout 80 % nabití,“ vysvětluje důvody Čang a dodává, že investice do takové infrastruktury by byla velmi vysoká.

Do veřejné infrastruktury nabíjení však investovat mohou. „Jsme otevřeni partnerstvím včetně partnerství s veřejným sektorem. Úroveň infrastruktury v Evropě stále není dobře rozvinutá a výrazně se liší mezi jednotlivými zeměmi,“ říká Čang. Naopak užitková auta podle něj zatím nejsou na pořadu dne: „Musíme si stanovit priority. Jakmile uvěříme, že je pro nás správný čas přijít v Evropě s užitkovými auty, uděláme to, ale nebude to v nejbližší budoucnosti.“

„Věříme, že nabídkou modelové řady Omody a Jaecoo budeme schopni nabídnout velmi zajímavé produkty a značky zákazníkům v Evropě. A není to jen o vozech se spalovacími motory, které máme nyní, v příštích letech budeme mít také elektromobily a plug-in hybridy,“ uzavírá Čang.

V příštím roce přijde do Evropy řada dalších aut těchto dvou značek. Nejdříve to bude Jaecoo 5 a Omoda 7, později Jaecoo 8 a Omoda 9... Pokud vám z označení už teď jde hlava kolem, nejste sami.