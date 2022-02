Do Česka míří unikátní BMW M850i xDrive od amerického umělce. Stojí přes 9 milionů Kč, bez legrace

Jeff Koons se znovu spojil s BMW a vytvořil jedinečnou edici modelu M850i xDrive Gran Coupé. Dostupná bude i pro české zákazníky.

BMW má dlouhou tradici ve spojování svých automobilů s věhlasnými umělci. Od sedmdesátých let vznikla celá řada jedinečných kreací sériových i závodních modelů. Tentokrát se automobilka domluvila s Jeffem Koonsem, jedním z nejúspěšnějších amerických tvůrců, který je znám zvětšováním předmětů a zvířat.

Není to poprvé, kdy se tato jména spojila. Jeff Koons už v roce 2010 vytvořil úchvatnou grafiku pro závodní BMW M3GT2 při příležitosti závodu 24 hodin Le Mans. Tentokrát mu BMW umožnilo zhmotnit svůj vysněný vůz a prezentovat jej na veletrhu Frieze v Los Angeles. Tím je BMW M850i xDrive Gran Coupé v unikátní edici The 8 X Jeff Koons.

Podle umělce design vozu spojuje dynamický charakter s minimalistickou abstrakcí využívající nápadné odstíny. Celkem na karoserii najdeme jedenáct různých barev od modré přes stříbrnou až po žlutou a černou. Při aplikaci používali specializovaní odborníci v továrnách BMW v Dingolfingu a Landshutu zvětšovací lupy, aby byl výsledek perfektní. Celkem na voze nechali 200 hodin ruční práce. To znamená, že každý týden budou lakovány pouze dva vozy.

Stejně extravagantní je také interiér. Jeho dominantou jsou sedadla čalouněná jemnou kůží v modrém a červeném provedení. Koons se touto kombinací nechal inspirovat kostýmy superhrdinů a trikolorou BMW Motorsport. Podpis Jeffa Koonse pak najdeme na krytu držáků nápojů.

Ke každému vozu náleží velkoformátový certifikát podepsaný Jeffem Koonsem a Oliverem Zipsem (předsedou představenstva BMW AG). Zároveň obsahuje unikátní identifikační číslo daného vozu. Koons také vytvořil přebal návodu k obsluze.

BMW M850i xDrive Gran Coupé The 8 X Jeff Koons si bude moci prohlédnout široká veřejnost v Rockefeller Plaza na Manhattanu. Jeden kus s podpisem Jeffa Koonse na zadních dveřích bude vydražen 4. dubna v newyorské aukční síni Christie's. Výtěžek půjde do Mezinárodního centra pro pohřešované a zneužívané děti (ICMEC), v němž se Jeff Koons dlouhodobě angažuje. Další exempláře této edice budou postupně vystavovány na uměleckých veletrzích a akcích v Evropě, Asii a na Středním východě.

A teď to nejlepší! Nejedná se o edici pro předem vyvolené. BMW M850i xDrive Gran Coupé The 8 X Jeff Koons vznikne v počtu 99 kusů a můžetesi ho koupit i vy. Pro český trh byla cena stanovena na 9.360.000 Kč. Za auto je to moc, pokud ale tuto osmičku berete jako umělecké dílo, je cena (snad) pochopitelná.