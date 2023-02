Do aukce míří unikátní Mercedes-Benz W124 CE v neobyčejné úpravě posvěcené AMG. Může stát jako dvě Ferrari

Milovníci klasik v dobových úpravách by měli zpozornět. Do aukce míří jedinečný Mercedes s minimálním nájezdem. Cenovka však může mnohé zaskočit.

Divize AMG je od prvopočátku útočištěm pro milovníky Mercedesu, kteří si chtějí splnit výjimečná přání. Touží po něčem osobitém, individuálním a samozřejmě výkonném. Výhodou je, že v Affalterbachu je jediným limitem stav konta potenciálního klienta. Důkazem, že to není pouze výmysl moderní doby je i tento Mercedes-Benz W124. Má vše, divokého ducha devadesátek, ohromující dílenské zpracování, pořádný kalibr pod kapotou a také tučnou cenovku.

Jedná se o vůz, pravděpodobně vyrobený v Německu, s následným odesláním do Japonska. To je dobrá zpráva, protože místní nadšenci jsou pověstní puntičkářským přístupem ke čtyřkolovým miláčkům. Tam fungoval jako předváděcí vůz, což je vzhledem k nájezdu 36.701 km uvěřitelné. Do USA se dostal v roce 2022 a nyní hledá nového majitele. Vzhledem k autentičnosti provedených úprav, vysoké kvalitně dílenského zpracování a použití maximálního množství dílů od AMG získal vůz, jako jeden z mála, oficiální AMG VIN.

Mercedes-Benz W124 CE, osazený vrcholným řadovým šestiválcem 300 s výkonem 217 koní, patřil mezi tehdejší špičku. V tomto případě pochopitelně putoval okamžitě pryč a na jeho místo se nastěhovala pětilitrová V8 M119 s modelu R129 500 SL. Objem byl následně zvětšen na 6,0 litru, čímž poskočil i výkon na 375 koní. Integrace mnohem širšího a těžšího motoru si vyžádala celkové zpevnění šasi s novými montážními body. Upravený je také podvozek, zejména zadní náprava je osazená diferenciálem Torsen, aby pod plným plynem nedocházelo ke kroucení skeletu a prosednutí zádě.

Karoserie narostla do všech stran přijetím kompletního bodykitu oblečeném do modré metalízy Nautical. Pro dosažení jednolitého vzhledu ulpěla také na drtivé většině všech lišt a ozdobných prvcích. Jen pár z nich dostalo kontrastní černý odstín. Rozšířené blatníky vyplňují třídílná 17palcová kola OZ AMG Aero III středy.

Naprostým skvostem je ovšem interiér kompletně oděný do modré kůže s výrazným bílým prošíváním. Tento luxusní materiál pokrývá palubní desku, středový tunel, výplně dveří, sluneční clony, sloupky a samozřejmě sedadla. Vpředu najdeme plně elektrické duo od Recara s výhřevem, vzadu zůstala originální lavice se sladěným potahem. Původní dřevěné dekory nahradil kvalitnější ořech.

A kolik za tuto retro krásku zaplatíte? To závisí na posledním příhozu v aukci, který je odhadován v přepočtu mezi 16,8 až 19,1 miliony korun.